https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.08.2020 - Última actualización - 6:22

6:19

La pandemia entró en la escena de la recesión fabril. Alimentos, bebidas y tabaco son los rubros más cercanos a la "vieja normalidad".

Falta de personal y restricciones de aislamiento Sólo un 46,4 % de las industrias están trabajando con normalidad La pandemia entró en la escena de la recesión fabril. Alimentos, bebidas y tabaco son los rubros más cercanos a la "vieja normalidad". La pandemia entró en la escena de la recesión fabril. Alimentos, bebidas y tabaco son los rubros más cercanos a la "vieja normalidad".

La mitad de las industrias consultadas siguió teniendo problemas para operar en junio y solo 46,4% pudo producir normalmente, informó el Indec. En tanto, el 5,6% de las empresas fabriles consultadas no tuvo actividad en ese período.

El relevamiento, que muestra mejoras, indicó que el 46,4% pudo operar normalmente en junio contra un 38,6% que se había registrado en mayo último. La encuesta, que alcanzó a 1.700 establecimientos, reflejó que el 48% operó parcialmente en junio contra un 50,3 de mayo.

Los establecimientos que no pudieron producir en junio alcanzaron al 5,6% del total de la muestra, mientras en mayo ese registro había llegado al 11,6%. el leve aumento de los registros se debió a una mayor flexibilidad de la cuarentena impuesta por la emergencia sanitaria.

Entre las empresas que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 39% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario, otro 29% no tuvo pedidos mientras, que un 27% cerro u operó parcialmente debido a las restricciones de la cuarentena.

En los sectores manufactureros que trabajaron con normalidad, el rubro alimentos y bebidas y tabaco operó en un 78%, la refinación de petróleo en un 53% y el de madera, papel y edición lo hizo en un 50% de su capacidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar.

La industria textil, prendas de vestir, cuero y calzado tuvo la mayor proporción de locales sin actividad productiva ya que un 24% del total mientras que un 53% lo hizo parcialmente.

Según la encuesta, entre los locales que operaron normal o parcialmente, un 60% lo relacionaron con la caída de la demanda interna derivada del aislamiento y los problemas financieros. Entre los problemas financieros, más del 60% de las industrias consultadas indicó que se debieron a la extensión de los plazos de pago de los clientes, y más del 50% a los cheques rechazados.

Un buen dato desde la construcción

Las ventas de materiales para la construcción aumentaron en julio por tercer mes consecutivo, al registrar una suba del 13,6% contra igual período de 2019 y un fuerte incremento de casi 27% si se lo mide respecto de junio pasado.

Los datos surgen del denominado Indice Construya elaborado por las empresas vinculadas a la comercialización de materiales para la construcción. En el informe se indica que los despachos de insumos de las empresas del Grupo se ubicaron 13,60% por encima de las registradas en el mismo mes del año anterior.

Respecto de junio anterior, el indicador que se elabora mensualmente tuvo un repunte del 26,95%.

Aun así, en los primeros 7 meses del año el Índice Construya, que se creó en 2002, acumuló un descenso de 20,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

"Sin embargo empieza a verse una tendencia a la suba a partir de abril, mes que registró la caída histórica más abrupta del índice en lo que va a de este año a causa de la pandemia de ", indicaron las compañías en el estudio.

Agregaron que "la recuperación de la demanda se debería a una recomposición de de los distribuidores que fueron abastecidos de manera insuficiente con motivo de la cuarentena, a compras especulativas por la relación dólar/peso lo que estaría ocasionando un rebote genuino de la actividad".

El indicador mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman el Grupo Construya. Son compañías que comercializan ladrillos cerámicos, cemento , cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y , pinturas , sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.

Esta semana, el presidente Alberto Fernández lanzó el nuevo plan Procrear por el cual se prevén construir 14 mil viviendas al tiempo que se destinarán unos 273 mil créditos para refaccionar o ampliar propiedades.

Se encarece el consumo masivo

Los precios de artículos de consumo masivo subieron 2,1% en julio y más que duplicaron al registro de junio, pese a una caída en las ventas por la crisis sanitaria, indicó hoy un estudio privado. De acuerdo con el sondeo elaborado por la consultora , el aumento se dio luego de que a lo largo de junio fuera percibida una desaceleración en los precios.

Analizó también que la suba fue experimentada pese a "un contexto en el que hay caída en el consumo en varias categorías de productos, como es el caso de bebidas y artículos de limpieza".

Sostuvo que en la última semana de julio el consumo mostró su menor nivel de facturación comparado con las semanas previas, al llegar a caer 9,6%. "A las familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes y en las semanas previas del mismo mes no se notaba caída generalizada en alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal", consideró. Calculó que el gasto se ubicó en $ 444 con un promedio de 5,7 unidades.

Para evaluar la suba de precios, el informe tomó en cuenta a 682 productos de diferentes marcas y presentaciones a los efectos de evaluar la evolución de precios, según puntualizó.

Dentro de los artículos que más aumentaron en julio respecto de junio se ubicaron las tapas de empanada, 13,9%; huevos, 8,5%; pre mezclas, 7,3%; detergente para ropa, 6,7%; pañales, %; cervezas, 5,2%; flanes, 4,7%; té, 4,5%; detergente, 4,4%; y arroz, 4,3%.