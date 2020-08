https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado define su pase a cuartos de Champions El entrenador del Barcelona y los rumores: "No se me ha pasado por la cabeza que sea mi último partido"

"No se me ha pasado por la cabeza que sea mi último partido. El equipo está bien y no ha perdido su identidad", anticipó Setién en la rueda de prensa previa al trascendental partido que jugará este sábado el Barcelona como local del Nápoli, que luego de haber igualado 1-1 en el encuentro de ida definirá a un clasificado para los cuartos de final de la Champions League.



Setién, de 61 años, fue el principal blanco de las críticas departe de los medios de prensa catalanes tras haber dejado escapar la Liga española a manos del Real Madrid, que se coronó campeón el mes pasado.



"Como bien lo expresaron mis jugadores, necesitábamos un descanso, recuperar el físico que sintió mucho el desgaste de jugar tantos partidos seguidos, ahora recargamos energía y estamos preparados para un partido ante un rival muy difícil, que mejoró mucho y nos puede hacer daño", analizó Setién, nacido en Cantabria y entrenador del equipo catalán desde enero pasado.



El Barcelona tendrá mañana al astro argentino Lionel Messi en la ofensiva junto al uruguayo Luis Suárez y al francés Antoine Griezzman, pero no contará con Sergi Busquets y el chileno Arturo Vidal, ambos suspendidos, en una formación que está definida pero Setién prefirió no revelarla ante la prensa, según consignó la agencia de noticias DPA.



"La alineación está bastante definida, aunque puede variar la posición en la cancha de algunos jugadores. Creo que tengo al mejor plantel del mundo y no se necesita una motivación extra para afrontar este tipo de partidos", concluyó Setién.

Con información de Telam