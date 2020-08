Un avión de Air India Express, que venía de Dubai, se ha estrellado en el aeropuerto de Calcuta (India) con 191 pasajeros a bordo.

La nave aterrizaba en el aeropuerto de Karipur cuando ha impactado de forma violenta contra el suelo y se ha partido en dos, sobre las 19.45 hora local.

Dubai to Calicut Air India Express aircraft that overshot the runway in Kozhikode. 191 passengers and crew on board the flight. Hoping and praying for their safety.#AirIndiaExpress #AirIndiaflight #AirIndia #IndiatoUae pic.twitter.com/9BlGJ64yeS