Tras la agresión del fiscal Lucila Trujillo: "Terán hizo un acto de machismo explícito en TV"

La periodista Lucila Trujillo, que el jueves fue violentada en vivo durante un programa del canal de noticias C5N cuando entrevistaba al fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, recibió hoy las disculpas del fiscal general de Neuquén.

"El fiscal general de Neuquén, José Geréz, me llamó y me pidió disculpas en nombre del Ministerio Público y me dijo que hizo un pedido de jury a Terán", contó a Télam la conductora.

Terán había dicho en una entrevista previa en una radio que "cuando un sujeto esta dispuesto a matar a una mujer no hay medida de seguridad que alcance; la única forma que le queda a la mujer para pararlo es meterle un tiro en la cabeza".

Trujillo y su compañero de conducción, Julián Guarino, comenzaron a indagarlo sobre su afirmación, ya que el fiscal hizo así responsable a una mujer en situación de violencia de su vida, sin reconocer la responsabilidad estatal ante este delito.

"Sus respuestas a nuestras preguntas, su actitud, fueron un acto de machismo explícito en vivo, en televisión", afirmó la periodista.

Terán "dijo tres veces mal mi nombre, me trataba como una niña, tenía un falso discurso feminista, me hacía preguntas que yo no tenía porqué responder y a mi compañero le hablaba de otra manera", resumió Trujillo y sostuvo: "No voy a olvidar más (la entrevista), nunca pasé por una situación así".

"¿Usted está casada? Imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que tenés es un arma, ¿la usás?", la interrogó el funcionario judicial en vivo, mientras no la dejaba hablar.

La periodista sigue todavía hoy sorprendida porque el funcionario judicial "no tuvo pudor" y afirmó: "No me imagino lo que dice y hace en privado cuando tiene que tratar con mujeres en situación de violencia".

Además, se mostró muy agradecida con Guarino y con el equipo de C5N que la aplaudió cuando salió del aire: "Eso es lo mejor, el reconocimiento de tus compañeras y compañeros".

Ante una pregunta de la conductora, Terán dijo que se había capacitado en género y violencia de género en el contexto de la Ley Micaela "hace cuatro años", cuando la norma no existía en ese entonces.

Al respecto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se mostró hoy "sorprendida" porque Terán "no solo mintió cuando habló de las capacitaciones de la Ley Micaela" sino porque "dijo que existía hace cuatro años y no existía, así que no pudo haber tomado ningún curso".

En tanto, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarria, escribió en su cuenta de Twitter: "Impecable Lucila Trujillo, Terminar con la cultura machista implica también terminar con este tipo de maltrato que las mujeres no tenemos por qué seguir tolerando".

Santiago Terán, el fiscal de Cutral Có que manifestó que "tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género", atacó y maltrató a la periodista @lulitru en una entrevista en #LaTardeXC5N junto a @julianguarino pic.twitter.com/L7CMHVjobQ — C5N (@C5N) August 6, 2020

Trujillo, de 30 años, contó que, como muchas personas, no nació feminista.

"Me fui haciendo. Marcela Ojeda - periodista y una de las impulsoras del Ni Una Menos- es amiga y una referencia para mí. Leo y aprendo. Soy consciente de las desigualdades y también del lugar de privilegio que tenemos algunas para poder denunciarlas", analizó la profesional.

Terán fue entrevistado en televisión luego de haber dicho en una radio FM de Cutral Có: "Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo".

Lo hizo luego del asesinato, el viernes último, de María Marta Toledo en un canal de riego de la localidad neuquina de Centenario, por el que permanece detenido Rodolfo Fabián Lucini, amigo de la familia.

Con información de Télam.