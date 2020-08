https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante una alerta en el norte del país

España pide prudencia y rechaza hablar de "segunda ola" del virus

Las autoridades sanitarias españolas prefieren no hablar en los términos alarmistas en los que lo hizo la consejera de Salud del País Vasco. "Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada no podemos decir que ello ocurre", explicaron.

Las autoridades sanitarias de España pidieron "prudencia", a la vez que rechazaron hablar de una "segunda ola" de coronavirus, después de que el País Vasco alertó de un fuerte incremento de contagios que apuntan a ese escenario al menos en la norteña región. "Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, prefiero ser prudente", ya que "se pueden generar percepciones de riesgo distorsionadas", dijo el epidemiólogo Fernando Simón, experto de referencia del gobierno de España.

España registra actualmente 580 brotes activos que afectan a 6.900 personas, según informó Simón. En las últimas veinticuatro horas se detectaron 1.683 nuevos contagios, un leve descenso respecto a la jornada previa, pero que elevan a 309.855 el número total de infectados desde que irrumpió la pandemia. Además, las víctimas fatales se elevan ya a 28.500, tras sumarse 22 en la última semana.

Simón explicó que hubo un aumento de casos en Cataluña, en ciudades como Zaragoza y Madrid, donde hubo nuevos ingresos hospitalarios, pero que no es comparable con la situación anterior de marzo. "En absoluto está poniendo en compromiso la capacidad hospitalaria", dijo el especialista. Previamente, la consejera de Salud vasca, Nekane Murga, informó de 338 nuevos positivos en las últimas 24 horas, un repunte de contagios que no se registraba desde el 28 de abril, cuando se contabilizaron 392 casos, en pleno descenso de la primera ola, que tuvo su pico un mes antes con casi el doble de casos.

Actividades restringidas

"Sin duda alguna que Euskadi (País Vasco) se enfrenta a la segunda ola de coronavirus", dijo Murga, aunque también reconoció que la propagación del virus se produce "con menos fuerza que en marzo", cuando el gobierno se vio obligado a decretar el estado de alarma y el confinamiento casi total de la población. La funcionaria explicó que a los expertos de la norteña región les preocupa especialmente los contagios en las grandes ciudades como Bilbao (126 casos) o Vitoria (38 casos).

También preocupa el hecho de que en plenas vacaciones de verano, los ciudadanos se desplacen a segundas viviendas en localidades costeras. Por ese motivo, pidió "restringir al máximo la actividad social", tras subrayar que "la nueva normalidad no es posible". Si bien "no se han llenado los hospitales y las unidades de cuidados intensivos)", Murga subrayó que "no hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal".

"Decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán", advirtió Murga, quien también recordó que el coronavirus deja graves secuelas como la fibrosis pulmonar. Por otro lado, un juez autorizó el confinamiento de Aranda de Duero, una localidad de 32.000 habitantes en la provincia de Burgos, región de Castilla y León, donde las autoridades sanitarias decretaron aislar la ciudad durante catorce días para contener la propagación comunitaria del coronavirus.

España alcanzó el pico de contagios el 26 de marzo, once días después de la declaración del estado de alarma que duró más de tres meses, en los que la población estuvo sometida a uno de los confinamientos más restrictivos de Europa. A fines de abril los contagios comenzaron a descender y el gobierno español inició un desconfinamiento progresivo, hasta llegar a la "nueva normalidad" al final de junio, para luego reabrir las fronteras a países europeos a principios de julio. El turismo muy afectado En medio de la proliferación de rebrotes en las últimas semanas, "la Comunidad de Madrid ha tenido un ritmo creciente de notificación en casos, tras Cataluña", destacó el epidemiólogo Fernando Simón. No obstante ello, recordó que en Aragón, que es la región de Europa con mayor incidencia acumulada de coronavirus, con 335,6 casos por cada 100.000 habitantes (según el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades), la situación está "estabilizada", según el experto. Aunque el gobierno español sostiene que el país "es seguro para los turistas", son cada vez más los países de la región que imponen cuarentena a los viajeros procedentes de España o recomiendan no viajar a las regiones del país más afectadas, lo que desincentiva el turismo. Francia, por ejemplo, que hace unas semanas vetó a Cataluña, sumó ahora la recomendación de no viajar a la región de Aragón. En tanto, las autoridades de zonas turísticas como las Islas Canarias, muy afectada por la cuarentena impuesta por el Reino Unido- principal emisor de viajeros a este lugar- anunciaron hoy que cubrirán los costos asociados a potenciales casos de coronavirus de los visitantes en un intento de salvar la temporada.