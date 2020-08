https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En México

Germán Conti reveló que tuvo coronavirus y ya se recuperó

El ex defensor de Colón contó que no presentó síntomas y que siguió los protocolos necesarios.

