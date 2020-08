https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A ponerse al día

Nación confirmó que los alumnos no tendrán promoción automática

"El año no está perdido", dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que el actual ciclo lectivo "no está perdido" y agregó que, cuando finalmente se concrete el regreso a las clases presenciales, habrá “aulas mucho más heterogéneas en todos los niveles sociales” que implicará "un proceso de reorganización pedagógica" que llevará "varios años”. “No lo doy por perdido porque la evaluación nacional confirma que ha existido un esquema de continuidad pedagógica. Por supuesto en ningún hogar se aprende lo mismo que en la escuela por más que se tenga conectividad y haya adultos que acompañen”, aseguró el titular de la cartera educativa en declaraciones a radio La Red. También, agregó que “el proceso de creación en el aula es un espacio colectivo, y más dinámico y profundo que en una casa”, y, si bien remarcó que el año no está “perdido”, sí consideró que es “excepcional”. “Vamos a tener aulas mucho más heterogéneas en todos los niveles sociales, en todas las realidades sociales, y eso va a implicar un proceso de reorganización pedagógica que nos va a llevar varios años porque no renunciamos a la garantía de los aprendizajes de los chicos, ni a la calidad educativa”, explicó Trotta. Hablamos con @rominamanguel en @radiolared sobre el trabajo que estamos realizando con todas las jurisdicciones para la vuelta a las aulas en aquellas regiones sin circulación del virus. De mantenerse la realidad epidemiológica en San Juan el lunes regresan 14 de 19 departamentos pic.twitter.com/K0dvV1vmWp — Nicolás Trotta (@trottanico) August 7, 2020 En este sentido, precisó que darle prioridad a la incorporación de los contenidos educativos implica “que no va a haber una promoción automática". "En una Argentina que va a volver en distintos momentos a las aulas, vamos a tener que promocionar saberes distintos según la región del país”, consideró el ministro en la entrevista que concedió esta mañana. El ministro ejemplificó con que antes de que un alumno inicie “su propuesta del cuarto grado vamos a tener que organizar todos los saberes pendientes de tercero”. En este sentido, indicó que, como consecuencia de esta fusión de dos años en uno, es probable que “al año siguiente queden contenidos pendientes de cuarto grado, que vamos a articular con quinto”. El funcionario agregó que se mantienen reuniones con las autoridades educativas de todos los distintos distritos del país para abordar “dos aspectos que preocupan mucho: la instancia de promoción frente a los meses que se vienen y una estrategia articulada entre Nación, provincias y municipios para desplegar políticas públicas para buscar a los chicos que proyectamos que no van a volver a la escuela”. Tenés que leer Trotta: "Si se mantiene la situación epidemiológica, habrá clases duales en tres provincias" Trotta recordó, además, que el lunes comenzarán las clases presenciales en 14 de 19 departamentos de la provincia de San Juan, lo que equivale a 10.500 estudiantes que regresarán a las aulas, y lo consideró “un primer paso a un regreso seguro”. También, volvió a remarcar que la vuelta a clases presenciales está supeditada a la realidad epidemiológica de cada distrito. Respecto a la región metropolitana, reconoció que "hay incertidumbre porque hasta que no haya una modificación importante” en cuanto a la circulación del virus “no es responsable proyectar un regreso, con la premisa que nosotros tenemos de priorizar el cuidado de la salud”.