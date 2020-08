Las víctimas de Jeffrey Epstein podrán buscar justicia en un tribunal de apelaciones en Georgia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La corte anuló un fallo que evitaba que las mujeres pudieran buscar reparaciones por los delitos sexuales cometidos por el fallecido financista, el cual se basaba en un acuerdo al que este llegó con fiscales de Florida en 2008

Varias víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein tendrán una segunda oportunidad de buscar justicia, después de que un tribunal de apelaciones en la ciudad de Atlanta, Georgia, aceptara este viernes revisar sus denuncias de que fiscales federales del sur de la Florida violaron sus derechos cuando hicieron un acuerdo secreto con el fallecido financista.

La muerte de Epstein, que tuvo lugar en agosto de 2019 luego de ser arrestado y acusado de explotación sexual de menores, privó de justicia a otras de sus víctimas, que esperan no obstante obtener indemnizaciones económicas por los abusos sufridos. El empresario había sido condenado en Florida en 2008 por pagar a menores a cambio de que le hicieran masajes sexuales, pero solo pasó 13 meses en la cárcel tras alcanzar un acuerdo extraoficial con la Fiscalía del Sur de Florida para que se cerrara la investigación, que lo podría haber enfrentado a una eventual sentencia de cadena perpetua.

Pero este viernes, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de EEUU anuló la decisión de otro tribunal, que había rechazado el pedido de una de las víctimas de Epstein para que se deshiciera aquel acuerdo secreto que le permitió no ser acusado de cargos graves, como es el tráfico de menores. La mayoría del tribunal votó a favor de volver a tratar la apelación, lo que representa una posible solución para decenas de víctimas de Epstein.

Los tres jueces habían rechazado en abril el pedido de Courtney Wild de castigar a los fiscales de Florida. Wild había argumentado que los funcionarios violaron los derechos de muchas víctimas al hacer un trato con Epstein a sus espaldas. Pese a rechazar el pedido, el panel de tres jueces calificó el trato de los fiscales del sur de Florida con Epstein como “más que escandaloso” y una “vergüenza nacional”.

“Confiaba en que este día llegaría”, dijo Wild en una declaración a través de sus abogados, según informó el Miami Herald. “Hemos luchado durante 12 años y, como he dicho antes, no importa cuántos obstáculos se acumulen, nunca dejaremos de luchar por lo que es correcto”. “Este es un fallo importante no sólo para las víctimas de Epstein, sino para todas las víctimas de delitos federales”, dijeron los abogados de Wild, Paul Cassell y Brad Edwards. “Esperamos poder argumentar ante todo el Undécimo Circuito que el acuerdo ‘secreto’ de declaración viola la Ley de Derechos de las Víctimas de Crímenes y que este acuerdo en particular debe ser rescindido”.

El panel de apelaciones de tres jueces había dictaminado que, dado que los fiscales nunca presentaron cargos contra Epstein en el tribunal federal del sur de Florida, sus víctimas no podían solicitar legalmente una reparación en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos. “A pesar de nuestra simpatía por la Sra. Wild y otras personas como ella, que sufrieron un horror indescriptible a manos de Epstein, sólo para ser dejadas en la oscuridad y, según parece, engañadas por los abogados del gobierno, nos vemos obligados a denegar su petición”, escribió el juez Kevin Newsom en aquel entonces. No obstante, el tribunal de Georgia anuló la decisión y determinó que sí pueden hacerlo.

Jeffrey Epstein, un magnate amigo de celebridades y poderosos, fue arrestado el 6 de julio de 2019 en Estados Unidos a su regreso de Francia en un avión privado. Dos días después, el financista de 66 años fue acusado en Nueva York de explotación sexual de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores, dos cargos punibles con un total de 45 años de prisión. Encarcelado en espera de juicio se le responsabilizó de haber llevado, al menos entre 2002 y 2005, a decenas de jovencitas, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan y Palm Beach (Florida) “para participar en actos sexuales con él” a cambio de “cientos de dólares en efectivo”.

El 10 de agosto, Jeffrey Epstein fue encontrado ahorcado en su celda. El proceso judicial se dio por cerrado, pero el fiscal de Manhattan prometió continuar la investigación de sus acciones y sus posibles cómplices. En julio de este año, las autoridades arrestaron a su ex pareja, Ghislaine Maxwell, quien se encuentra acusada de jugar un rol central en la trama y facilitar la comisión de los delitos.