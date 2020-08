https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El anterior rey de España, Juan Carlos I, estaría alojado en el exclusivo hotel Emirates Palace de Abu Dabi, después que el lunes se marchara del país a bordo de un jet privado, informó el viernes el periódico ABC.

Escándalo en España Finalmente, el rey emérito Juan Carlos se habría instalado en Abu Dhabi

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios y el Hotel Emirates Palace tampoco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Perseguido por las crecientes acusaciones de corrupción, Juan Carlos anunció abruptamente su decisión de abandonar España el pasado lunes, pero no ha habido confirmación oficial de su paradero, lo que ha desencadenado un juego de suposiciones a nivel internacional. El periódico ABC dijo que un avión privado que volaba de París a Abu Dabi aterrizó en la ciudad de Vigo, al noroeste de España, para recoger a Juan Carlos el lunes por la mañana, con cuatro guardias de seguridad y otra persona.

A su llegada al aeropuerto Al Bateen de Abu Dabi, el exmonarca y su séquito fueron llevados en helicóptero al Hotel Emirates Palace, propiedad del Gobierno emiratí, dijo ABC. Un portavoz del palacio dijo que no sabía dónde estaba Juan Carlos. El abogado del rey emérito no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Algunos medios de comunicación han especulado con que Juan Carlos se encontraba en un centro turístico de lujo en la República Dominicana, mientras que otros lo situaban en Portugal, donde pasó gran parte de su juventud. Pero las autoridades de ambos países han dicho que no tienen conocimiento de su llegada.

En junio, el Tribunal Supremo de España abrió una investigación preliminar sobre la participación de Juan Carlos en un contrato de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí, después de que el periódico suizo La Tribune de Geneve informara que había recibido 100 millones de dólares del difunto rey saudí. Suiza también ha abierto una investigación. El exmonarca no está siendo investigado formalmente. A través de su abogado se ha negado repetidamente a comentar las acusaciones.

Su abogado, la Casa Real y el Gobierno español han rehusado decir dónde se encuentra.