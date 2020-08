https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Negociación trabada Se enfría lo de Romero a Boca

El centrodelantero Silvio Romero está cada vez más cerca de asegurar su continuidad en Independiente, debido a que Boca rechazó la propuesta que incluía el préstamo del volante Iván Marcone y, en cambio, ofertó 1.700.000 dólares por el goleador, lo que fue desestimado por el club de Avellaneda.

Las entidades siguen sin ponerse de acuerdo, entre propuestas y contraofertas, en tanto la dirigencia de Independiente se muestra tranquila porque el jugador ratificó su palabra de no ejecutar la clausula de salida -estipulada en 1.400.000 dólares- y seguró que se queda porque le van a mejorar el contrato.

En tanto, un jugador que se iría hacia Estados Unidos es el delantero paraguayo Cecilio Domínguez, en conflicto con el club, porque en las últimas horas en Avellaneda se recibió la esperada oferta del Austin F. C. de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por 4.000.000 de dólares netos por la ficha del exjugador de América, de México.

Por otra parte, se espera que este domingo llegue a Buenos Aires el arquero Martín Campaña para hacer el aislamiento correspondiente por dos semanas antes de sumarse a los entrenamientos en Santo Domingo.

Precisamente, el departamento de comunicación de Independiente detalló que los resultados de los hisopados del plantel se conocerán este lunes y la primera práctica será el próximo martes.

Los testeos, además de los jugadores, incluyen a los integrantes del cuerpo técnico, médicos, utileros, personal administrativo, de seguridad y limpieza. Luego, el estado clínico de todos será evaluado a diario por los médicos del club y cada 15 días se repetirán los exámenes rápidos.

Como medida de seguridad sanitaria frente a la pandemia de coronavirus, el club aplicó un "estricto control de ingreso y egreso a las instalaciones" al tiempo que "duplicó al personal de limpieza, que fue instruido para mantener la mayor higiene en el lugar durante el desarrollo de la jornada de entrenamientos", según un reporte de la institución.

¿Vuelve "Javi" García?

El arquero Javier García confirmó que no continuará en Racing Club, donde vivió "una etapa hermosa", y no descartó volver a Boca Juniors, club en el que se inició como futbolista.

"No voy a seguir en Racing. Tuve una charla con Víctor (Blanco, el presidente), fue la última. Fue una etapa hermosa que está terminada. Estoy feliz de haber estado en una institución tan grande como Racing, donde pasé tres años maravillosos", expresó Javier García en diálogo con Fox Sports.

El ex jugador de Boca y Tigre, que había llegado a Racing en agosto de 2017, admitió que su idea era "quedarse en Racing" pero era el momento de "salir y escuchar ofertas de afuera".

Consultado por su amistad con Juan Román Riquelme y la posibilidad de retornar a Boca, club de su debut en 2008, García admitió: "Con Román hablo, es mi amigo. Boca sería una alternativa más de las que pueden aparecer. Pasé la mitad de mi vida ahí".

El arquero de 33 años aclaró que está "en condición de libre" y que no tiene representante. "No es tanto por lo económico, todo esto del coronavirus influyó bastante, el mercado es largo. No tengo pretensiones. Voy a escuchar las propuestas que lleguen, nadie te puede asegurar la titularidad. Disfruto muchísimo ser jugador de fútbol", contó.

Por otra parte, Javier García destacó que Sebastián Beccacece "es un técnico joven que ama lo que hace y transmite esa pasión que tiene, lo vive muy intenso. Le voy a estar muy agradecido, siempre estuvo encima para unir las partes".

Por último, el arquero agradeció "a la gente de Racing" por los mensajes que le llegan y recordó como mejores momentos en La Academia el último clásico contra Independiente ("fue maravilloso") y los festejos en el Obelisco "cuando fuimos campeones" en 2019.