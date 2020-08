https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.08.2020 - Última actualización - 6:29

4:57

La ministra confirmó el compromiso del gobierno nacional para financiar trabajos en la zona de los bajos submeridionales. La pandemia obligó a acelerar la inversión en el sistema de salud.

La ministra Frana señaló que la renegociación de contratos ahora tiene la instancia particular con el paraguas del acuerdo global. Crédito: Pablo Aguirre

La ministra Frana señaló que la renegociación de contratos ahora tiene la instancia particular con el paraguas del acuerdo global. Crédito: Pablo Aguirre

Frana y la marcha del programa de obras Un plan de infraestructura para equilibrar la provincia La ministra confirmó el compromiso del gobierno nacional para financiar trabajos en la zona de los bajos submeridionales. La pandemia obligó a acelerar la inversión en el sistema de salud.

"Omar (Perotti) sigue pensando en un plan de infraestructura que equilibre la provincia, que equilibre las áreas productivas, por eso el proyecto para bajos submeridionales. También las obras que fomenten el turismo, pensando en la cuestión productiva, en la creación de empleo. Santa Fe tiene mucho potencial turístico todavía no explotado. Seguimos trabajando para esto con un esquema de rutas transversales retomando la idea de (Carlos) Sylvestre Begnis y de (Jorge) Obeid. Hay un esquema de llevar agua y gas a toda la zona, más el tendido de la fibra óptica en la provincia y el proyecto de ley que amplía el objeto social de Enerfe para desarrollar fibra óptica y conectividad". El concepto es de Silvina Frana, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat quien repasó con El Litoral la marcha de proyectos así como la relación con el gobierno nacional.

La cartera tiene a su cargo la definición en letra chica de cada uno de los más de cien contratos que estaban con demoras de pagos y que derivaron en un extensa renegociación anunciada meses atrás entre el propio Poder Ejecutiva y las cámaras de la construcción y que obligan a los respectivos acuerdos particulares."Cada expediente es una historia", señala. Los primeros meses de la gestión además obligaron a derivar gran parte de los recursos al área de salud ante la pandemia. Por eso ahora es momento de reanudar obras que estaban suspendidas, definir las futuras y acordar con nación ejecución de otras. "Hay muy buena receptividad del gobierno nacional ante los planteos que realizó la provincia" afirma Frana. Como ejemplo pone la rápida ejecución de la obra de acceso al nuevo hospital de Reconquista que realizó Vialidad Nacional y cuestionó que la gestión anterior habilitó el nosocomio sin un acceso acorde.

Con respecto a obras de Vialidad Nacional en territorio marca el buen ritmo que tiene la transformación en autopista en un tramo de la ruta nacional 34; la incipiente posibilidad de retomar en un tramo el proyecto de la ruta 33 y más allá de que sigue la reparación de la 11 "para Santa Fe es esencial seguir empujando una transformación de fondo y transformar ese corredor en autopista" advierte.

"Acompañé a Omar (Perotti) en enero, a la primera reunión con el ministro (Gabriel) Katopodis y todo su equipo. Todo lo que se fue planteado, vamos teniendo respuestas. Hubo una visita de Wado De Pedro donde estuvieron los gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero y se armó agenda de trabajo. Con Enohsa abriremos licitaciones por unos 2.200 millones de pesos para obras en Esperanza, Rafaela, Reconquista y Santo Tomé. Las obras hídricas siguen en el canal San Antonio y en el sistema Vila Cululú", reseña. Añade que en la ciudad se retoma el Espora con fondos nacionales.

No deja de mencionar el buen vínculo con la cartera de Hábitat que conduce la rosarina María Eugenia Bielsa. "Cualquier desarrollo habitacional requiere de conocer la identificación de tierras disponibles, tierras que tienen que ser habitables con servicios o que tengan posibilidades de conectarse a servicios, por eso desde la secretaría de Hábitat se armó un Registro Único de Tierras Fiscales (Rutfu). Se le pidió información a municipios y comunas y el secretario de Hábitat, Amaro Zorzón, está recorriendo la provincia en búsqueda de comprobar las tierras donde puede haber desarrollos".

Menciona los varios proyectos del gobierno nacional que apuntan al trabajo de cooperativas para obras de baja envergadura pero con importante demanda de mano de obra. Admite que pocos de estos proyectos llegaron a localidad del interior santafesino.

Foto: Pablo Aguirre

Tres provincias, una zona

Frana resalta con compromiso de financiamiento que hizo el ministro De Pedro para obras en los bajos submeridionales. "Es un conjunto de obras. Una zona de enorme potencial productivo sobretodo en ganadería que abarca el norte de Santa Fe, sur de Chaco y una parte del este de Santiago del Estero. Chaco y Santiago del Estero hicieron muchísimas obras de desagües; Santa Fe es receptora de aguas y no hubo casi obras de fondo en estos 12 años. Hay que hacer obras de desagües para llegar al río Paraná, otras de defensa, rutas. Es un paquete de trabajos que el gobierno nacional está dispuesto a financiar. Esto requiere proyectos ya realizados, otros en marcha. Es proyecto de defensa de Los Amores logramos incluirlo en financiamiento del BID y las otras obras estamos trabajando con universidades para proyectos definitivos".

En nuestra zona, la ministra precisa que se reanudó la ruta 1 mientras están terminando el proceso de consolidación de la deuda con la contratista. "Restan colectoras, desagües que tienen menos visibilidad". Asegura que continúa la política de sustitución de ranchos con Los Sin Techo y con otras instituciones en otras ciudades; la sustitución de los monoblocks de Acería; obras que son de estructuras barriales en Centenario, Pompeya, monoblocks de Las Flores.

En rutas provinciales mencionó la 36 que unirá Romang con Vera y la 2 en el dpto San Cristóbal. El otro punto es la continuidad de los acueductos los que varios tienen financiamiento internacional.

La queja llega por el lado del vaciamiento en recursos humanos y materiales que encontró en Recursos Hídricas. "Encontramos una área diezmada justo en una provincia como ésta que debería tener más fortificada sus áreas hídricas" y marca que la bajante del río puso de relieve problemas por falta de mantenimientos en defensas como el terraplén Garello.

Con el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, están definiendo un programa de construcciones para mejorar la capacidad carcelaria e incluso con una unidad sanitaria en Piñero.

Gasoducto

Dentro de la órbita de Frana está Enerfe, la empresa de gas de la provincia y que el Ejecutivo pretende también se haga cargo de la conectividad. Pero sobre el proyecto de llevar gas natural a Colastiné y el resto de la costa santafesina, la ministra le anticipa a El Litoral que "Enerfe está definiendo una alternativa que necesita aprobación de Enargas. El objetivo es darle gas a toda la costa tratando de evitar la rotura de la ciudad de Santa Fe desde el Parque Garay a ruta uno como preveía la gestión anterior. No sabemos quién le dio factibilidad al proyecto o si la tuvo..."

La figura para la autopista

La ministra señala que el Ejecutivo está buscando una figura jurídica para el futuro de la autopista Santa Fe - Rosario. Todavía no está terminado el informe requerido por la actual gestión a la Sindicatura sobre la situación del corredor. "No hubo información fidedigna en tiempo y forma y esto complicó el inicio. Hoy por hoy la autopista está generando recursos para su funcionamiento. Estamos haciendo con los recursos -eso antes no ocurría- un bacheo permanente. Estamos buscando una figura. La unidad ejecutora actual es una salida transitoria en función de que cuando llegamos nos encontramos que el contrato de fideicomiso terminaba el 31 de marzo. Cuando definamos la figura enviaremos el mensaje a Legislatura", precisa.

Para la salud

La ministra Frana informó que en obras de infraestructura, rehabilitación y adaptación de hospitales y centros de salud la inversión realizada supera los 500 millones de pesos, con fuentes de financiamiento provinciales y nacionales.

Así reseñó que finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; el Hospital Modular de Granadero Baigorria; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo y el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe. Está en ejecución obras para el nuevo módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud "Dr. Agudo Ávila"; y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero.

Mencionó la recuperación de estructuras de salud que habían sido abandonadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. En días más licitarán reformas para el Centro de Salud en San Carlos Centro, y para el Samco de Villa Guillermina; un nuevo edificio para el Centro de Salud Mendoza Oeste en Santa Fe; y la segunda etapa para el Hospital de Rafaela", añadió Frana.

Un mal ejemplo

Frana recuerda que al asumir tenía un registro de deudas por obras públicas que llegaba a 3.083 millones entre todas las secretarías. "Cuando se presentan las contratistas hay una verificación de deudas por más de 6 mil millones con lo cual había cosas sin registrar o contrataciones por debajo del valor. Una de las obras que se retomó fue una avenida interurbana que une localidades del dpto San Lorenzo. En uno de los tramos hay un barrio y no lo expropiaron. Situaciones como esa se repiten en varios trabajos"