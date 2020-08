https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el anuncio de aumento por decreto Advierten que los jubilados "siguen perdiendo" poder adquisitivo

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, criticó este sábado que "los jubilados siguen perdiendo" poder adquisitivo y consideró que "la única política permanente de Estado en la Argentina es el recorte" a ese sector de la sociedad.



En los próximos días el Gobierno definirá cuál será el incremento para los jubilados correspondiente a septiembre que se volverá a dar por decreto, luego de que en junio tuvieran un aumento del 6,12 por ciento.



"En los reajustes de marzo y junio los jubilados y pensionados perdieron respecto de los índices que había generado la ley suspendida en diciembre", evaluó Semino. De ese modo, pronosticó que con la próxima actualización "volverían a perder".

"Los jubilados siguen perdiendo y me parece que la única política permanente de Estado en la Argentina es el recorte de las jubilaciones", advirtió. Y añadió: "Un 9,8 por ciento sería lo que debería reajustarse, de aplicarse la ley que está suspendida. No sabemos por qué al día de hoy el Congreso de la Nación no se ha expedido sobre el tema. No es que estuvo interrumpida la actividad legislativa".



El defensor de la Tercera Edad cuestionó que "la mínima es de 16 mil pesos: éso no cubre un tercio de una canasta de necesidades básicas y lo cobran cuatro millones de jubilados".



Evaluó que en septiembre será "similar a lo que fue la quita en junio". "Lo que hubiere correspondido era un 10,9 por ciento y reajustaron el 6 por ciento. En junio perdieron incluso los de la mínima", alertó.



Así, Semino estimó que "algunas categorías perderán alrededor del 15 por ciento y otras no menos del 10 por ciento". "No hay recomposición en las jubilaciones", se quejó en declaraciones radiales.



"Hablando del 10 por ciento sobre 16 mil pesos, son 1.600 pesos. Estamos hablando de 50 pesos por día que lo quieren convertir en 30 pesos por día", calculó.

