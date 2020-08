https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Un club que voy a recordar siempre" Estigarribia le dice "hasta pronto" a Colón

Marcelo Estigarribia cumplió su tercera temporada en Colón y se despidió a través de su red social, luego de que no recibiera oferta alguna que lo satisfaga para continuar en el club, más allá de que fue uno de los futbolistas que, en teoría, solicitó Domínguez para su continuidad.

"Luego de tres años, me toca despedirme de @colonoficial, un club al que voy a recordar siempre. Las despedidas no siempre son felices, pero me voy contento, porque desde que llegué a este club dejé todo en cada partido, en cada minuto. Pude haber jugado bien o mal, pero les puedo asegurar que actitud y pasión nunca me faltaron. Solamente me queda agradecer a todos los compañeros, entrenadores y trabajadores del club. Fue un placer haber compartido con ustedes. Para mí esto no un adiós, sino un hasta pronto. ¡Gracias por todo pueblo Sabalero!", señaló el paraguayo.

Estigarribia quería quedarse en Colón, el club le debía dinero y se fue a Paraguay en los primeros tiempos de la cuarentena. "Con Vignatti hablé por la deuda, no hubo ofrecimiento para seguir, yo quiero quedarme en Colón, mi familia quiere quedarse en Santa Fe y entiendo cuando el presidente dice que hay que bajar los sueldos", señaló en su momento el volante paraguayo, que estuvo retomando los entrenamientos con un grupo de jugadores de la selección de su país, en el predio que posee en Asunción del Paraguay.

Al hacer visible este mensaje, Estigarribia confirma lo que era un secreto a voces respecto de la decisión que ha tomado la dirigencia rojinegra de no continuar con el vínculo contractual, algo similar a lo que también ocurrió con otros futbolistas que finalizaron el mismo, como Zuqui, Esparza, Fritzler y Celis.