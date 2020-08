Cómo será el testeo que hará Unión este lunes en Casasol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ordenamiento de cuándo y cómo arrancar para cada club lo envió la . Llegaron unos 60 para el plantel profesional . Demoran 15 minutos y es parecido a una prueba de glucemia en diabéticos con tira reactiva. Los 10 puntos claves.

Este mismo lunes, cuando el plantel profesional del Club Atlético Unión vuelva "de a grupos" a los entrenamientos en el predio deportivo de Casasol, los profesionales médicos tatengues realizarán previamente los testeos correspondientes a jugadores, entrenadores y personal afectado a la actividad. En este informe especial de El Litoral, los detalles de lo que será el retorno de los jugadores de Unión, con un cuerpo técnico que tendrá a cuatro de sus integrantes en cuarentena en el mismo casco del predio que alquila la entidad de López y Planes a la Familia Malvicino.

-1) ¿Por qué la mayoría de los clubes de Primera lo hizo antes y Unión el lunes?

-No es algo que dependa de Unión la elección del día. Si le hubieran dado la opción, seguramente todos preferían hacerlo antes. "Seguimos las directivas precisas de la AFA, en cuanto al día que le tocaba a Unión y la modalidad", confiaron a este diario.

-2) ¿En qué lugar físico realizará Unión los testeos de Covid-19 que envió la AFA?

-Unión tomó la decisión de realizarlos directamente en el predio deportivo de Casasol, donde está el casco de concentración del plantel y las canchas de entrenamientos para el plantel profesional que ahora dirige Juan Manuel Azconzábal.

-3) ¿Quiénes serán las personas responsables de realizar los testeos en Unión?

-Los Dres. Santiago Calvo (a cargo del Departamento Médico del Club Atlético Unión) y el histórico Angel "Sapo" Battaglia serán los dos profesionales rojiblancos que le realizarán los testeos a los jugadores del Tate en la vuelta a los ensayos.

-4 ¿Qué cantidad de kits para testear envió la AFA a Unión?

-En el caso de Unión de Santa Fe, llegaron un total de sesenta (60) kits de testeos, supuestamente los mismo que a cada club de Primera. Es para jugadores, integrantes del cuerpo técnico y toda persona afectada al rubro mismo: seguridad, utileros, auxiliares, limpieza. En el ascenso, serán 40 kits de testeos para cada uno e los clubes.

-5) ¿Cómo será la modalidad del testeo de Unión en Casasol?

-Para poder graficar, en medio de esta investigación periodística de El Litoral, el testeo que ordenó la AFA es parecido a una prueba de glucemia en diabéticos. Se espera el resultado, positivo o negativo, en una especie de tira reactiva.

-6) ¿Qué tiempo "demora" cada uno de estos testeos iniciales que mandó AFA a Unión?

-Por lo que pudo averiguar El Litoral, desde el mismo momento que se extrae la muestra hasta que se conoce el resultado, el tiempo máximo de espera es de unos 15 minutos.

-7) ¿Cuáles son las recomendaciones de AFA a Unión?

-Respetar la distancia entre personas: al menos 2 metros. En caso de estar en un sitio cerrado e hiperventilado, la distancia recomendada entre personas deberá ser de 6 metros. No podrán estar más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha. Los jugadores árbitros son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamiento (Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, utileros, asistentes, dirigentes, etc.) deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo.

-8)¿Cuáles son las principales "prohibiciones"?

-No se permite la mezcla de equipos de trabajo. Ya sean parte del Cuerpo Técnico, del Cuerpo Médico o jugadores. Si una determinada cantidad de oficiales entrena con un grupo de 6 jugadores, no podrá hacerlo con un grupo diferente luego. No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición.

-9)¿Pueden saludarse los jugadores después de tantos días sin verse?

-Queda prohibido darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico. Se insta a mantener una buena higiene. Se aconseja ofrecer botellas de hidratación identificadas para cada jugador y cuerpo técnico involucrado en las prácticas. Hay que lavarse bien las manos, usando desinfectante de manos. Hay que evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Se debe toser o estornudar en un pañuelo o en el hueco del codo, cubriendo la boca y la nariz. Hay que tirar los pañuelos en un contenedor sellado.

10-¿Qué se hace en el post del primer ensayo en Unión?

-Se debe desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen. No se puede compartir el equipamiento deportivo como, por ejemplo, las botellas de agua. Es recomendable que cada uno de los jugadores concurra a los entrenamientos provisto de su propia hidratación. Está prohibida la salivación, en cualquier lugar y forma. Se prohibe compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate.

¡Firmaron los pibes!

Bajo el disparador , el Club Atlético Unión comunicó en las últimas horas en sus redes sociales oficiales que "los juveniles Franco y Francisco extendieron su vínculo con el club hasta diciembre de 2022". En el caso de , que viene de una lesión, puede jugar de lateral izquierdo y marcador central. En cuanto al "" juega de lateral derecho.