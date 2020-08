https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.08.2020 - Última actualización - 15:14

15:09

Los datos aún deben consolidarse para diferenciar pérdidas de puestos laborales definitivas con falta de aportes de empresas que aún permanecen en agónica actividad. Pero marcan la magnitud de la suma de recesión y pandemia.

Señales del sistema de aportes jubilatorio La provincia registra 26 mil asalariados menos en un año Los datos aún deben consolidarse para diferenciar pérdidas de puestos laborales definitivas con falta de aportes de empresas que aún permanecen en agónica actividad. Pero marcan la magnitud de la suma de recesión y pandemia. Los datos aún deben consolidarse para diferenciar pérdidas de puestos laborales definitivas con falta de aportes de empresas que aún permanecen en agónica actividad. Pero marcan la magnitud de la suma de recesión y pandemia.

La provincia de Santa Fe contabilizó en el último año una pérdida de 26 mil puestos de trabajo registrados asalariados, según los datos que surgen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sobre la base del Sipa (Sistema Integrado Previsional Argentino-AFIP). Teniendo en cuenta la estabilidad del sector público, las reducciones son básicamente del sector privado y autónomos.



Las cifras oficiales podrían relativizarse en la medida que se consoliden datos que distingan entre pérdidas de empleos reales y falta de aportes jubilatorios en el marco de empresas privadas que, afectadas por las crisis acumuladas de recesión y pandemia, dejaron de realizar aportes pero aún resisten antes de destruir formalmente los puestos laborales.



Pero por otra parte la prohibición de despidos dispuesta por el gobierno nacional también podría estar reprimiendo pérdidas que ya son efectivas pero no se registran para evitar daños formales a unidades económicas que de hecho no producen ni facturan.



En la comparación mensual desestacionalizada, las pérdidas del registro de empleo según el Sipa en Santa Fe retrocedieron 0,5 % en marzo, 1,4 % en abril y 0,6 % en mayo.



En la comparación interanual del quinto mes del año, en todas las provincias, se observa una retracción del empleo asalariado registrado en la comparación interanual. Las mayores caídas se verifican en San Juan (-11,1%), La Rioja (-9,7%), Mendoza (-7,1%), San Luis (-6,7%), Catamarca (-6,4%), CABA (-6,0%) y Misiones (-5,8%).



El informe del ministerio de Trabajo especifica que teniendo en cuenta su peso en el empleo total, otras provincias que incidieron fuertemente en la reducción general del empleo fueron: Córdoba (-5,2%), Santa Fe (-5,2%) y Buenos Aires (-3,6%).







La fuente de información utilizada para la construcción de estadísticas de trabajo registrado son los registros administrativos de la seguridad social provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que incluyen a los trabajadores asalariados del sector privado, de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas al sistema (no es el caso de Santa Fe); además de los autónomos, los monotributistas y los trabajadores de casas particulares. También se incluyen los trabajadores del sector público provincial de cajas previsionales no transferidas al Sipa.



>> 11,7 millones de personas en el país cobraron salario en mayo. Hubo una caída del 3,4% con respecto al mismo mes del año anterior (409,0 mil trabajadores menos).



En el país



Un total de 409 mil empleos se perdieron en mayo último comparado con el mismo mes del 2019, la mayoría en el sector privado, según un informe difundido hoy por el Ministerio de Trabajo. Entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2019 la baja de empleos fue del 3,4%, de acuerdo con el reporte.



La caída total de trabajadores se explicó por la contracción de asalariados privados (294.600) y, en menor medida, por la reducción de monotributistas (88.800) y autónomos (24.100). El total de 294.600 asalariados privados que perdieron su empleo equivale a una baja interanual del 4,5%. La cartera señaló que hay "señales de una incipiente estabilización".



Y agregó: "Que nadie se escandalice, escandalizarnos no sirve de nada. Dejemos que nos golpee el corazón porque sabemos que en la indigencia la supervivencia se hace difícil y deja huellas que no pocas veces marca la vida entera. Ante esta realidad, no podemos pasar indiferentes, nos debe mover la conciencia a los adultos, especialmente a los que tenemos alguna responsabilidad en la dirigencia de hoy".

Indigencia

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, advirtió durante la homilía por San Cayetano que los niveles de indigencia en el país "avergüenzan" y "humillan", y pidió a las autoridades que no sean indiferentes ante el aumento de la pobreza infantil. "Vamos a pedir para que no les falten el pan y lo necesario para una vida digna a todos los argentinos, pero muy especialmente pediremos por estos más de 7 millones de chicos y chicas pobres, con niveles de indigencia que nos avergüenza y nos humilla", dijo Poli.

Sufre el sector privado

A raíz de la pandemia de coronavirus, durante mayo respecto de abril, en el sector privado -a nivel nacional- se perdieron 6 mil puestos, equivalente al 0,1%, mientras que el mes anterior había llegado al 1,7% de caída. "En mayo y junio, se advierten señales de una incipiente estabilización del trabajo asalariado registrado en empresas privadas", señala el informe oficial de la cartera laboral.

Agrega que "hasta el momento y con la información disponible, se observa que la contracción del empleo asalariado privado en la Argentina desde la irrupción de la pandemia es bastante menor al verificado en otros países del mundo".

De acuerdo con el estudio, si se toma la cantidad total de personas con trabajo registrado la contracción fue de 3,4% con relación al mismo mes de 2019. Respecto de abril, el número de ocupados registrados cayó 0,8% (unos 92.000 trabajadores menos). En el quinto mes del año, los sectores hoteles y restaurantes, transporte, pesca y el sector agropecuario recuperaron parte de la caída generada durante la pandemia.

Por el contrario, las caídas más pronunciadas se registraron en construcción (1,9%), minas y canteras (0,8%) y enseñanza (-0,7%), en la medición intermensual.

En mayo, los salarios que perciben los trabajadores registrados dependientes en empresas privadas muestran una pérdida de 4% en la comparación interanual.