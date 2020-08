https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.08.2020 - Última actualización - 15:53

15:48

Penúltimo capítulo

Hurricanes no dejó dudas

Con una satisfactoria producción, batió claramente a Chiefs, que aún no pudo ganar ningún partido. Crusaders puede consagrarse campeón de manera anticipada, si este domingo supera a Highlanders.

TJ Perenara, medio scrum de los Canes, a punto de ejecutar un kick desde la base de una formación, en el cotejo disputado en Wellington. Crédito: Gentileza Sanzaar



TJ Perenara, medio scrum de los Canes, a punto de ejecutar un kick desde la base de una formación, en el cotejo disputado en Wellington. Crédito: Gentileza Sanzaar

Penúltimo capítulo Hurricanes no dejó dudas Con una satisfactoria producción, batió claramente a Chiefs, que aún no pudo ganar ningún partido. Crusaders puede consagrarse campeón de manera anticipada, si este domingo supera a Highlanders. Con una satisfactoria producción, batió claramente a Chiefs, que aún no pudo ganar ningún partido. Crusaders puede consagrarse campeón de manera anticipada, si este domingo supera a Highlanders.

Por César Miño SEGUIR En la apertura de la novena fecha del Super Rugby Aotearoa, la capital de Nueva Zelanda fue testigo de un inobjetable triunfo de Hurricanes ante Chiefs, por 31 a 18, con lo cual el vencedor se consolidó en el meritorio tercer puesto de una de los certámenes que reemplaza a la cancelada versión original de la competición organizada por Sanzaar.

La que este domingo puede consagrar al campeón, en caso que en el Orangetheory Stadium de Christchurch, con el referato de Paul Williams, Crusaders prevalezca ante Highlanders. Si lo logra, el tricampeón-defensor sumará anticipadamente un nuevo título, aprovechando que Blues tuvo fin de semana de descanso.

Volviendo al éxito de los Canes, vale detenerse en lo expresado en el medio scrum de esa franquicia y de los All Blacks, TJ Perenara, quien brindó su opinión sobre el torneo creado como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

* "Es un certamen increíble; el contenido es realmente bueno y la diferencia en los resultados siempre están cerca. Es como un test match, pero no estoy seguro de que sea sostenible jugar contra equipos neozelandeses consecutivos con solo dos fechas libres. Me gustaría ver más equipos sean agregados o un calendario diferente".

* "Realmente disfruto de la competencia en sí, simplemente no creo que la forma en que está estructurada en este momento sea sostenible. Salir de Covid-19 y participar en una competencia como esta, que es realmente buena para que la gente lo vea y es increíble para nosotros, es emocionante, pero, en el futuro, creo que habrá algunos ajustes", concluyó el co-capitán de Hurricanes.

* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Crusaders (+61), con 24 puntos; Blues (+27) suma 22; Hurricanes (+6) 21; Highlanders (-37) 10; mientras que Chiefs (-57) cierra con 5 unidades.

En la décima y última jornada, el sábado 15 de agosto se medirán Highlanders con Hurricanes; mientras que el domingo 16, en el Eden Park de Auckland, Blues será anfitrión de Crusaders.



>> Síntesis Hurricanes 31 - Chiefs 18 Escenario: Sky Stadium de Wellington. Referee: James Doleman (NZ). Asistentes: Ben O'Keeffe y Brendon Pickerill (NZ). TMO: Mike Fraser (NZ) Hurricanes: Ben May, Dan Coles (capitán) y Tyrel Lomax; James Blackwadell y Scott Scrafton; Reed Prinsep, Du'Plessis Kirifi y Ardie Savea; TJ Perenara y Jackson Garden-Bachop; Wes Goosen, Vince Aso, Peter Umaga-Jensen, Jacobus Van Wyk y Jordie Barrett. Suplentes: Asafo Aumua, Tevita Mafileo, Pouri Rakete-Stones, Kane Le'upepe, Devan Flanders, Jamie Booth, Billy Proctor y Jonah Lowe. Head Coach: Jason Holland. Chiefs: Oliver Norris, Samisoni Taukei'aho y Nepo Laulala; Naitoa Ah Kuoi y Mitchell Brown; Luke Jacobson, Sam Cane (capitán) y Pita Sowakula; Brad Weber y Kaleb Trask; Sean Wainui, Alex Nankivell, Anton Lienert-Brown, Shaun Stevenson y Damian McKenzie. Suplentes: Bradley Slater, Rob Cobb, Angus Ta'avao, Tupou Vaa'i, Mitchell Karpik, Lisati Milo-Harris, Quinn Tupaea y Kiniviliame Naholo. Head Coach: Warren Gatland. Tantos locales: dos tries de Peter Umaga-Jensen; uno de Dane Coles, Kobus van Wyk y Billy Proctor; más tres goals de Jordie Barrett. Tantos visitantes: tries de Sean Waiuni y Bradley Slater; más un goal y dos penales de Damian McKenzie. Amonestado: Kobus van Wyk (H). En Australia En lo que respecta al cierre de la sexta fecha del Super Rugby Australia, en el Sydney Cricket Ground, Waratahs consiguió un buen triunfo ante Reds, por 45 a 12; con el arbitraje de Damon Murphy. Vale recordar que en el inicio, en el Leichhardt Oval de Sydney, Rebels había superado a Brumbies, por 30 a 12; con el referato de Graham Coooper. * De este modo, las posiciones son encabezadas por Brumbies (+17), con 18 puntos; Rebels (+34) suma 14; Waratahs (+16) y Reds (+22) 11; mientras que Western Force (-45) cierra con 2 unidades. La séptima jornada comenzará el viernes 14 de agosto, con el duelo entre Western Force y Waratahs; mientras que se completará el sábado 15, con el cotejo protagonizado por Reds ante Rebels. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa