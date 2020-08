Huracán: entre el embargo y la sanción al presidente Nadur

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.08.2020

16:29

Uno de los clubes con un presente económico complicado El actual titular del club, Alejandro Nadur, fue sancionado por la venta de Ramón Ábila, aunque podrá presentarse a las próximas elecciones. En tanto, la institución afrontará un embargo por el juicio del delantero Cristian Espinoza.

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, afirmó que la sanción de seis meses que le aplicó el Tribunal de Honor, y que fue ratificada por la Asamblea, por la indebida representación del club en la venta de Ramón Ábila a Boca Juniors "es injusta", ya que "nunca" le sacó "un peso" a la institución.

"La Asamblea y la comisión que se formó para tratar mi apelación me acusan de perjudicar al club. La sanción es totalmente injusta. Nunca le saqué un peso al club; al contrario, le presté mucho y logré equilibrar la economía", aseguró Nadur en una conferencia de prensa virtual.

La Asamblea ratificó la sanción de seis meses de suspensión a Nadur que le aplicó el Tribunal de Honor en marzo por representación indebida del club en la venta de Ramón Ábila a Boca Juniors en septiembre del año pasado. Nadur, de todos modos, podrá presentarse en las elecciones que debían realizarse en junio y fueron postergadas, en principio, para octubre, y la sanción se hará efectiva 72 horas después.

Nadur confirmó que presentó una apelación ante la IGJ (Inspección General de la Justicia) pero en caso de no lograr revertir la sanción, avisó que de ganar la elección asumirá el cargo Manuela Moreno, candidata a vicepresidenta en la fórmula que competirá con la unidad de cinco agrupaciones que encabezan David Garzón y Gustavo Mendelovich.

"La Asamblea quiere demostrar que soy el peor de todos y solamente quieren ensuciar a Huracán. Por eso me ensuciaron de esa manera, por eso me suspendieron", explicó el titular del "Globo" desde mediados de 2011. "Nueve años de gestión es muchísimo, más del 10 por ciento de mi vida. Pero viendo lo que estaba sucediendo y cómo se armaba la unidad, hablé con mi familia, con la gente que estoy trabajando y tomé la decisión de seguir", contó Nadur, quien a los 67 años irá por su cuarto mandato.

Nadur es tesorero de la AFA hasta octubre de 2021 y en el nuevo mandato de Claudio Tapia asumirá como vocal titular. "Oficialmente no hablé con gente de AFA y en algún momento les voy a explicar esta situación pero los presidentes y la gente de los clubes saben que no estoy suspendido", remarcó.

"Hay un quiebre con la oposición que pone en peligro el futuro de Huracán. Voy a poner todo para que el club siga de pie", afirmó. Según el fallo del Tribunal de Honor, Nadur cometió una "infracción grave al negociar y ejecutar en forma personal y sin autorización de la Mesa Directiva la transferencia definitiva de Ramón Ábila a Boca Juniors", en septiembre de 2019.

Embargado

Además, Huracán afrontará un embargo por 400 mil euros por los honorarios de los abogados del ex delantero del club Cristian Espinoza y por los gastos del juicio por su transferencia a Villarreal de España, en 2016.

Huracán podrá incorporar jugadores, tal como lo hizo con Adrián Arregui, Raúl Lozano y Renato Civelli, pero de ahora en más no podrán jugar hasta tanto no levante el embargo. El juicio se inició en 2016, cuando Villarreal ejecutó la cláusula de rescisión (5 millones de euros) por Espinoza, quien reclamó a Huracán el pagó del 15% correspondiente. La Justicia falló a favor del actual atacante de San José de Estados Unidos. El club de Parque de los Patricios confirmó a Télam que tienen "estudiado" el caso y que no tendrán inconvenientes en solucionarlo con la garantía del pago, tanto para el jugador surgido en Huracán (póliza de caución) como para sus abogados.