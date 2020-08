https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.08.2020 - Última actualización - 17:10

17:03

Los entrenamientos libres del GP Aniversario ratificaron el predominio de Mercedes, que ya se aseguró a Bottas por una temporada más. Por ahora, Hamilton no cree prudente hablara de su próximo contrato. Hoy clasifican en Silverstone.

Fórmula Uno Entre ensayos, decisiones y dudas... Los entrenamientos libres del GP Aniversario ratificaron el predominio de Mercedes, que ya se aseguró a Bottas por una temporada más. Por ahora, Hamilton no cree prudente hablara de su próximo contrato. Hoy clasifican en Silverstone. Los entrenamientos libres del GP Aniversario ratificaron el predominio de Mercedes, que ya se aseguró a Bottas por una temporada más. Por ahora, Hamilton no cree prudente hablara de su próximo contrato. Hoy clasifican en Silverstone.

En la apertura de los entrenamientos libres con vistas al Gran Premio 70 Aniversario de la Fórmula Uno, que este domingo a las 10.10 (hora de nuestro país) se desarrollará en el histórico circuito de Silverstone, no se registraron demasiadas novedades de importancia.



El finés Valtteri Bottas estableció el mejor tiempo del viernes, como estrenando su flamante renovación de contrato con la escudería Mercedes, merced a un mejor tiempo de 1 minuto 26 segundos 166 milésimas.



Por su parte, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, se ubicó segundo, a solo 138 milésimas, con utilización de los neumáticos blandos; lo que obviamente no hace más que refrendar el imponente presente del Team Británico; mientras que tercero quedó el neerlandés Max Verstappen, a 727 milésimas.



Con respecto al español Carlos Sainz Jr., con piezas nuevas en la suspensión trasera, logró el decimocuarto puesto, a casi dos segundos del líder; tras no haber podido mejorar con su segundo juego de neumáticos blandos nuevos, algo que le extrañaba al madrileño, que preguntó a su ingeniero de pista si el resto había mejorado con el segundo set.



Sainz estuvo probando algunas piezas nuevas en la zona del difusor y la suspensión trasera, lo que confirma que McLaren vuelve a introducir pequeñas novedades en el coche de una carrera a otra y que es posible luchar con Racing Point por la cuarta plaza en el Mundial de Constructores.



En la segunda tanda, Sainz estiró el juego de blandos para dar 14 vueltas y comprobar su durabilidad, pues Pirelli ya tenía previsto, antes de los problemas de la semana pasada, el bajar un peldaño en el escalón de dureza para esta cita. En lugar de ser el C3, como en Gran Bretaña, se trata del C4 de su gama (va entre el C1 más duro y C5 el más blando).







El primer tramo en la carrera de este domingo podría durar apenas 10 vueltas; atendiendo a que hubo otros coches con el mismo problema.



Por su parte, Nico Hulkenberg consiguió el cuarto mejor tiempo de la sesión, a sólo unas milésimas de Verstappen. El alemán, en su segunda cita con el Mercedes Rosa, ya está por delante de Lance Stroll y puede tener un fin de semana muy positivo, antes de que Checo Pérez regresa a su puesto en el Gran Premio de España.



En tanto, Charles Leclerc se ubicó quinto; mientras que su coequiper, el germano Sebastian Vettel fue séptimo, a medio segundo del monegasco, a quien el SF1000 con poca carga y nervioso de atrás, no le penaliza tanto a su estilo de conducción como el tetracampeón del mundo.



A Seb le espera una temporada muy larga y complicada con este monoplaza, en la comparativa interna de Ferrari.Vettel está muy cerca del posible anuncio de su fichaje por Racing Point para 2021, un rumor que alimanta el haber sido visto ayer junto al director del equipo sonrosado, Otmar Szafnauer.



* "No hay noticia, se vino conmigo para ir a la gasolinera porque le encantaba el Ferrari que conducía", aclaró el piloto sobre la curiosa situación.



Ahora sólo resta esperar que sucederá en la Qualy de este sábado, para de ese modo tener un parámetro un poco más preciso de lo que pueda ocurrir en el emblemático trazado británico.



Hamilton dixit



Mientras que la todopoderosa escudería Mercedes ya se aseguró al finés Valtteri Bottas para la temporada 2021, se aguarda por lo que parece será inevitable: el acuerdo con el inglés Lewis Hamilton para continuar en el equipo que actualmente domina con autoridad la Fórmula Uno.



En ese contexto, el séxtuple campeón mundial parece inmerso en otra de sus luchas morales internas, cuando se refiere a su futuro, que no es otra cosa que la extensión de su vínculo con el Team Británico.



* "Cuando piensas en tantas personas están perdiendo su empleo, honestamente no parece que sea el momento adecuado para sentarse a negociar un gran contrato. Simplemente no parece ser lo más importante que necesito para usar el tiempo en este tiempo. El hecho es que quiero continuar con el equipo, y no es un gran esfuerzo para nosotros sentarnos y hacerlo. Pero ahora mismo no me siento cómodo con eso, así que voy a esperar un poco más", aseveró.



Los que han cerrado su futuro en los últimos meses, algunos de los que no se arrodillan antes de salir en cada carrera como el querría, vienen a ser unos mediocres, según su visión de las cosas. Es la seguridad de quien tiene más que amarrado el puesto y de que van a esperarle lo que haga falta.



* "No estoy hablando con nadie más y estoy deseando continuar; especialmente porque acabamos de comenzar un nuevo capítulo como equipo en términos de cómo nos educamos, cómo entendemos lo que vamos a hacer para ayudar a ser más diversos en el futuro y más inclusivos", agregó.