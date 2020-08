https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.08.2020

18:51

Cumplirá su contrato Laprovittola confirmó que se queda en el Real Madrid

El basquetbolista Nicolás Laprovittola confirmó que seguirá jugando en el Real Madrid durante la temporada 2020/21, la última que tiene en su contrato con el club español al asegurar que la entidad le "dejó en claro" que pretendía que continuara ligado a la institución.



"Terminamos la Fase Final en Valencia, en un principio lo de Facu (Campazzo) no estaba tan claro así que el Madrid podía pensar en contar con él, estaba Alocén y por ahí a mí me tocaba salir", declaró.



En una entrevista con la web Basquet Plus, añadió: "Empecé a ver opciones, pero después el Madrid, conforme se iba dando todo, me dejó claro que quería que me quedara y no me dejaron salir. Así que aquí estoy, esperando que empiece la pretemporada con el Madrid y punto".



"Ellos me dejaron buscar otras alternativas, pero al final decidieron que me quedara. Yo no tenía poder de decisión, porque el Madrid era el que tenía mi contrato", aseveró el basquetbolista, tras lo cual contó que charló con su entrenador Pablo Laso.







"Hablé con él. Me dejó las cosas claras: cómo son, cómo fueron y cómo iban a ser y bueno, creo que era lo que yo quería, tener una conversación con él. Creo que lo voy a hacer bien, que voy a encajar perfectamente en el equipo y que tras este primer año de adaptación lo que viene va a ser mejor", aseguró.



Al ser consultado acerca de cómo está la situación en Madrid por la pandemia de coronavirus, expresó: "Está bastante normal. Mascarilla todo el tiempo, salvo para comer o para estar un rato en la playa, pero bastante normal. No estoy viendo muchas noticias, sé que hubo algunos rebrotes. Podés ir a cenar acá donde quieras, pero hay menos circulación de gente".



En tanto, al hablar de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó: "Cuando apareció lo del virus, imaginé que no se iban a jugar. Puede ser que con la confianza y el envión que traíamos ahora nos parezca malo porque estábamos en un buen momento, pero seguimos siendo los mismos, Luis va a seguir ayudándonos y guiándonos".



"Ahora veremos si se hacen el año que viene. Puede que la suspensión haya sido mala, pero también buena. Tengo distintas sensaciones, pero no es algo que en ese momento me haya molestado. Hoy no sabemos qué va a pasar de acá a dos meses, así que tenemos que pensar día a día. Ir de a poco", señaló.



