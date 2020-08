"El sistema es opaco, laxo y no garantiza independencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Giustiniani insiste con darle forma legal al instituto que selecciona los candidatos a magistrados en la provincia. Propicia además la audiencia pública previa a elevar una terna al gobernador.

"Hay que terminar con el toma y daca en la designación de jueces y fiscales en la provincia. Debemos ir a un sistema donde se priorice la transparencia y eso es lo que proponemos". La frase la pronunció el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) quien junto a su compañera de bancada, Agustina Donnet presentó un proyecto de ley para la selección y designación de magistrados, fiscales y defensores con cambios en el Consejo de la Magistratura.

La presentación del proyecto la hicieron minutos antes de la sesión conjunta de ambas cámaras donde fue suspendido el fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad en el medio de un escándalo que provocó la renuncia del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. Ambos diputados aclararon que ponían a disposición la iniciativa para aquellos pares que deseen sumar las firmas.

En los hechos, la iniciativa es un nuevo intento en Legislatura de reglar por ley del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, instituto que se puso en marcha -por decreto- durante el gobierno de Víctor Reviglio y en medio de serias denuncias sobre el funcionamiento de la justicia, especialmente en Rosario. Los distintos gobernadores que siguieron a Reviglio fueron manteniendo el Consejo aunque con cambios en la integración y el funcionamiento. "Cada maestrito con su librito".

"Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella" dice la Constitución en su artículo 86.

El proyecto

A la hora de hablar sobre el proyecto de Ley, Giustiniani advirtió que "no son situaciones casuales las que están pasando. Las sospechas de graves delitos de corrupción de los fiscales Serjal y Ponce Asahad no son nuevas y para nosotros es la pus de una infección profunda". El legislador no coincide con la apreciación del fiscal general, Jorge Baclini, que esto "es la autodepuración del sistema. Lo que hay que rever es el sistema en su inicio, en el ingreso de jueces y fiscales a la magistratura. Este ingreso tiene que estar dado por un proceso de selección que privilegie la pertinencia, la capacidad. El actual sistema es opaco, laxo y no garantiza independencia", afirmó. "Hay que terminar con el toma y daca político en la designación de jueces y fiscales. Hay que ir a un sistema donde se priorice la transparencia y es lo que proponemos con esta iniciativa".

Fue Donnet quien dio detalles generales de la iniciativa que tiene 37 artículos. Señaló que entre los principios rectores está tanto cómo se integrará y como funcionará. "Queremos acotar la injerencia del Poder Ejecutivo, queremos que haya menos discrecionalidad y más participación ciudadana" y para este punto está la propuesta de Audiencia Pública para que opine la ciudadanía o instituciones sociales. El otro punto es la paridad en la integración del Consejo como también en las listas que este Consejo eleve al Poder Ejecutivo y luego de éste a la Asamblea Legislativa. "Nuestro proyecto privilegia la idoneidad de los concursantes" subrayó la joven legisladora.

Grises

Giustiniani objetó el actual reglamento del Consejo que le eleva listas al gobernador sin orden de mérito para que seleccione el pliego a enviar a Legislatura. De allí que proponen que elabore una terna con los mejores en el concurso. "Hay que sacar los grises al concurso. La entrevista a los concursantes la toma el funcionario que el Poder Ejecutivo designa en el Consejo" cuestionó.

"La justicia debe ir a fondo"

Los cinco diputados de Juntos por el Cambio -Gabriel Chumpitaz, Alejandro Boscarol, Julián Galdeano, Ximena Sola y Cesira Arcando- afirmaron que "es deber de la justicia ir a fondo con la investigaciones para saber quiénes se han beneficiado en todo este tiempo" a partir del comportamiento de Serjal y de Ponce Asahad.

Los legisladores indicaron que "lamentablemente no es la primera vez que sucede que un fiscal exige importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial. En este caso, además se involucra la mafia del juego clandestino. La justicia debe ser transparente y verdadera. Parece una paradoja pero quienes eran los encargados de cuidarnos a los ciudadanos de los delitos, son los mismos que lo estaban encubriendo" agregaron.

Sobre la sesión conjunta de Senado y Diputados resaltaron que "este control de poderes es un principio representativo irrenunciable que sienta un precedente para cualquier otro caso que se pueda presentar".