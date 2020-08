Fórmula 1: Verstappen se quedó con el Gran Premio 70 Aniversario en Silverstone

Con una gran estrategia de equipo, el holandés Max Verstappen (Red Bull) frenó el dominio que había mostrado en las últimas carreras el líder del Mundial el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y logró la victoria en el Gran Premio "70 Aniversario" de la Fórmula 1, que se disputó en el circuito británico de Silverstone.



Por la quinta fecha de la temporada, Verstappen soportó el asedio de los Mercedes, que completaron el podio con Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, quien había logrado la pole position el sábado.

La clave estuvo en que Verstappen hizo su segunda parada en la vuelta 33, donde puso gomas duras para llegar al final de la carrera.

