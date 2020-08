Mariano Gómez: "Ahora tengo cosas que no tenía cuando me fui"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló del año y medio en el Ibiza de España, de la incertidumbre sobre su futuro y de las tres camisetas de astros del Barcelona que se llevó luego de aquel partido del 22 de enero por la Copa del Rey.

Apareció en la primera de Unión impactando por su altura. Longilíneo, casi dos metros, Mariano Gómez tuvo una aparición fugaz en el equipo y enseguida surgió la posibilidad de irse a jugar a Ibiza. En enero del año pasado, se hizo el pase a préstamo con una opción de 600.000 euros por un porcentaje del pase. El contrato del juvenil, hoy de 21 años, ya venció y no hay mayores novedades. Se habló de la posibilidad de un pase a un equipo que es filial del Atlético de Madrid, un posible retorno a Unión o la continuidad en Ibiza. De esto habla el esperancino en una entrevista concedida al colega Rodrigo Rosetti.

Sobre el cambio que dio su carrera, dijo que fue "muchísimo. No era conocido en Santa Fe o muy poco. Desde el momento en que me vine a España se empezó a hablar de mí. Tuve una buena temporada en Ibiza. Lo demás sigue siendo igual. Es experiencia que uno suma y momentos en los que se aprende. Yo traté de cosechar todo lo bueno que me pasó para crecer", señaló el defensor que aún pertenece a Unión.

Respecto de cuánto tuvo que madurar la idea de ir a jugar a España, dijo que "no fue difícil la decisión. En ese momento no dudé. En Unión no iba a tener la chance, estaba en reserva, había nuevas incorporaciones en la defensa, más jugadores para pelear el puesto y por eso opté por irme este año y medio. Me salió bien".

En cuanto a la experiencia cosechada, dijo que "me sirvió muchísimo, hablo con mi representante de esto casi todos los días y desde que llegué aprendí muchas cosas, crecí como jugador, adquirí esa experiencia que no la iba a tener si seguía en reserva en Santa Fe. No era, aquella de Unión, la competencia para crecer. Y acá la tuve. Y ahora siento que tengo cosas que antes no le podía dar a Unión o que me faltaba ese mínimo detalle para ser un titular en Primera. A veces son detalles ínfimos, pero que si no los tenés, se siente. La distancia es muy corta, pero hay que recorrerla para llegar a ser un jugador con condiciones de ser titular y de tener continuidad. Eso lo pude conseguir acá en España".

El esperancino en una de las visitas que hizo a nuestra casa, participando de "Café con Fútbol" el programa que se emite desde 1997 por las pantallas de Cable y Diario, los lunes a las 19 con repeticiones a lo largo de la semana. Foto: Manuel Fabatía / Archivo

Dijo que el año pasado, "cuando viajé y llegué al aeropuerto no lo podía creer. Acostumbrado a mirar vacas y campo de Esperanza a Santa Fe, viajando todos los días para entrenar, me encontré con esta locura de paisaje".

En lo que respecta a las diferencias, dijo que "los entrenamientos son más distendidos que en la Argentina. Desde que llegué, faltaban dos meses para terminar la temporada. El estadio en ese momento no se llenaba. Cuando empezó la otra temporada, fue más gente y después del partido con Barcelona se llenaba, nos metimos en play off y allí la cancha explotaba. Pusimos a Ibiza en lo más alto, hicimos algo parecido a lo que es el fútbol en la Argentina. Cuando viajábamos nos iban a despedir. Se generaron cosas que se ven mucho en la Argentina pero no tanto en Ibiza".

Ante la consulta sobre la experiencia de haber jugado ante el Barcelona, dijo que "vimos cada uno en su casa el sorteo, al toque agarré el teléfono y llamaba a mis familiares y mis amigos. Lo primero era decirles a todos que me le iba a pedir la camiseta a Messi. Y resulta que Leo no viajó ese día, así que no pude cambiarla con él, pero la cambié con tres. Griezmann, Dembelé y Umtiti... ¡Me llevé tres por una!... Me fui al vestuario del Barcelona después del partido, quería sacarme una foto con ellos y les pedí la camiseta. Se portaron mil puntos, con una humildad terrible. Arrancamos ganando ese partido, no lo pudimos liquidar pero estuvimos hasta el minuto 70 aguantando y luego marcaron la diferencia por ser uno de los mejores equipos del mundo y de tener campeones del mundo en su plantel".

Volviendo a Unión, dijo que "yo, en realidad, sólamente tuve dos partidos para mostrarme, no fueron partidos malos, pero sólamente cumplí y no tuve la oportunidad de destacarme y ganar minutos. La gente ahora empieza a verme, a seguirme y la gente me conoce ahora que estoy afuera, es algo normal que no me molesta" y agregó que "al día de hoy no sé qué va a pasar, lo tomo bien, no sé si volveré o seguiré acá".

Si bien abre el abanico, se nota que el deseo de volver a Santa Fe está presente. "A Unión no le cierro las puertas. Si mi representante me dice que me tengo que tomar un avión y volverme, me vuelvo. Sé que ahora le puedo dar cosas que antes no le podía brindar".

De todos modos, agregó que "estoy un poco ansioso, hasta hace unos días quería desconectarme y le dije a mi representante que no me diga nada. La ansiedad me mata, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de estar en España sin saber si me tengo que quedar o volverme mañana es algo que me mata".

También mencionó el contacto directo que tiene con varios de sus ex compañeros que todavía siguen en el plantel de Unión y que no son pocos, teniendo en cuenta que se fue hace un año y medio. "Tengo contacto, al principio no sabían quién iba a venir de entrenador y ahora no saben si el entrenador los va a tener en cuenta. Y los entiendo, porque yo también estoy en una situación similar. Esa ansiedad e incertidumbre es la que 'mata' al jugador".

Por último, dijo que "yo quiero crecer futbolísticamente y en todo sentido. Tengo una opción de compra en Ibiza, pero no sé qué va a pasar. Si me toca volver a Unión y tengo continuidad, va a ser un crecimiento para mí. Aparte, volveré a Primera, porque acá bajé de categoría. Si tengo que seguir acá es porque el Ibiza hizo uso de la opción y también será un crecimiento. Y si me voy a un club de mayor categoría de España, será un crecimiento también. Desde dónde lo mire es algo positivo en todo sentido", concluyó el defensor de Unión, cuyo futuro todavía navega en la incertidumbre.

Al trabajo

Este lunes, por fin, Unión y el resto de los planteles de Primera División volverán al trabajo. Será en el predio de Casasol y allí los jugadores se harán los estudios pertinentes. Como indica el protocolo, los entrenamientos se harán en grupos de no más de seis jugadores. No sólo se aprovecharán todas las canchas que posee Casasol sino que también se determinarán trabajos en turnos. Por el momento, los integrantes del cuerpo técnico deberán aislarse de los futbolistas por encontrarse en el período de cuarentena.

Area de género

El área de género del Club, representada por Natalia Taborda y Pamela Weiss, participó de un encuentro junto al club Atenas de Santo Tomé donde se intercambiaron experiencias en materia de género, en una actividad que Unión está desarrollando de manera intensa.