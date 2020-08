https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos gestiones que están bien encaminadas Carli y Ribas son "los" nombres

Si bien han sido muchos los jugadores ofrecidos, hay dos que han tomado distancia del resto y que Unión quiere asegurar porque son dos puestos en los que Azconzábal necesitará refuerzos de manera imperiosa.

Uno de ellos es el de delantero. "Queremos alguien que nos asegure goles y no es necesario que traigamos dos, por más que se hayan ido Bou y Mazzola", le dijeron a El Litoral. Y el nombre apuntado es el de Sebastián Ribas, el delantero de 32 años que hace tres temporadas atrás fue el segundo goleador del torneo (marcó la misma cantidad de goles que Lautaro Martínez y jugando para Patronato), cuyo pase pertenece a Lanús y la dirigencia granate se encargó de confirmar que se iniciaron los contactos formales con el jugador.

El otro puesto a reforzar es el de la zaga central. A la espera por saber qué sucederá con Bottinelli —tiene ofertas de otros clubes—, surgió la chance de sumar a Joel Carli, que viene de militar en el Botafogo de Brasil, donde fue capitán del equipo.

"Tiene mucha experiencia y temperamento, le hará muy bien a Unión contar con un jugador así, más allá que el plantel tiene otros jugadores referentes como Corvalán, que fue compañero de él", dice su representante, que admitió que la oferta de Unión es más tentadora que la de Vélez.

Carli tiene 33 años, mide 1,93, arrancó su carrera en Aldosivi, pasó por Gimnasia, Quilmes y desde el 2016 está en Botafogo, uno de los equipos más importantes del torneo Carioca. Allí ganó el campeonato del 2018, se convirtió en capitán y referente del equipo y decidió su regreso al fútbol argentino.

Por la crisis económica post pandemia, el Botafogo le rescindió el contrato. El argentino había llegado al equipo de Río de Janeiro en enero de 2016 y se había convertido en una pieza importante con 154 partidos y seis goles, uno de ellos en la final del estadual 2018, el único título ganado en los últimos siete años.

"Me gustaría agradecer a la torcida por su apoyo incondicional, a mis compañeros y ex compañeros y todos los empleados de Botafogo durante este período de transición. No me dieron otra opción. Intenté todo", fue parte de la despedida del defensor en su cuenta de Instagram. Mientras que desde el club negro y blanco hablaron de "rescisión amigable". Las razones fueron económicas, para aliviar las cuentas del club ya que era uno de los contratos más importantes.

Incluso el Botafogo tomó una medida en contra del pedido del experimentado DT Paulo Autuori, que intentó evitar esta decisión según informó Globo Esporte. Y no sólo el entrenador, también sus compañeros salieron a bancar a Carli en sus redes sociales. "Ejemplo", "respeto" y "capitán" fueron los mensajes que se repitieron, además de los agradecimientos de los torcedores en las redes sociales.

Carli también admitió que tuvo contactos con Aldosivi, el club de su ciudad natal, además de Vélez. Por lo que señala el representante, lo de Unión vendría bien encaminado. Y también es una prueba cabal que la continuidad de Bottinelli está en un manto de dudas.