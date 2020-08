Un ex policía condenado por delitos de lesa humanidad falleció por coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Carlos Ramallo, quien había sido trasladado a la Unidad N°21 del Hospital Muñiz, en la ciudad de Buenos Aires, donde falleció. La semana pasada en el mismo complejo penitenciario se confirmó que los represores Miguel Etchecolatz y Jorge Acosta estaban infectados

Un ex policía bonaerense detenido por delitos de lesa humanidad murió por coronavirus en la Unidad N° 21 del Hospital Muñiz a los 67 años.

Se trata de Carlos Ramallo, quien perteneció a la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires en tiempos de la última dictadura militar. El ex policía contrajo Covid-19 en la Unidad Penitenciaria Federal N° 31 de Ezeiza.

Luego de que se le detectara la enfermedad, el adulto mayor fue trasladado a la Unidad N° 21 del Hospital Muñiz donde finalmente murió. En esa unidad hospitalaria de la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envía a todos presos que contraen coronavirus.

Ramallo formaba parte de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante el proceso militar. Junto al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart y otros once ex policías, fue imputado por seis homicidios perpetrados entre el 15 y el 16 de marzo de 1977, durante dos ataques a domicilios particulares de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

La muerte de Ramallo ocurre en momentos en que el virus dentro de las prisiones se esparce; de 414 hisopados, el 55% dio positivo. El último informe epidemiológico de personas privadas de libertad en las unidades y complejos del SPF, aportado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, da cuenta de 231 infectados, 79 recuperados, y nueve fallecidos contando al ex policía bonaerense.

La muerte de Ramallo se suma a las de Juan Domingo Salerno, procesado por delitos de lesa humanidad, y Edberto González de la Vega, sentenciado por las explosiones de Río Tercero, que fallecieron por la enfermedad en la Unidad Penal N° 34 de Campo de Mayo.