En grupos y por turnos en el predio

¿Cómo fue el volver a verse las caras luego de 147 días?

Lucas Viatri en un plano de la foto y el mangrullo con el técnico rojinegro comandando desde allí los primeros movimientos de su plantel profesional. Foto: Flavio Raina +1

Christian Bernardi trotando alrededor de una de las canchas del predio ubicado a la vera de la Autopista. Foto: Flavio Raina

En grupos y por turnos en el predio ¿Cómo fue el volver a verse las caras luego de 147 días? Después de hacerse los testeos que llegaron desde Afa, se inició esta nueva era con entrenamientos que están alejados de una "normalidad" que ya no existe. Según lo que averiguó El Litoral, lo que Afa le proporcionó a los clubes para el testeo no es lo que se había establecido en el protocolo y no tienen un rigor científico absoluto.

Después de 147 días de inactividad, el plantel de Colón retornó a los entrenamientos previo análisis que se realizaron los jugadores con los elementos que le llegaron desde la Afa para realizarles el estudio a los futbolistas. El plantel fue dividido en grupos y hay jugadores que estarán llegando en estos días a Santa Fe, momento en el que deberán iniciar la cuarentena y recién allí estarán en condiciones de sumarse al plantel. Los jugadores fueron divididos en grupos: * Grupo 1: Rodrigo Aliendro, Bruno Bianchi, Rafael Delgado, Federico Lértora, Emanuel Olivera y Wilson Morelo. * Grupo 2: Gonzalo Escobar, Alex Vigo, Tomás Sandoval, Facundo Garcés, Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. * Grupo 3: Lucas Viatri, Luis Miguel Rodríguez, Brian Fernández, Christian Bernardi, Facundo Farías y Eric Meza. * Grupo 4: Santiago Pierotti, Brian Farioli, Leandro Quiroz, Agustín Doffo, Guillermo Gozálvez y Conrado Ibarra. * Grupo 5: Leonardo Burián, Joaquín Hass, Ignacio Chicco, Rafael García, Nahuel Curcio y Danilo Gómez. Hay algunos de estos jugadores que todavía no están en Santa Fe y por lo tanto deberán hacer el período de cuarentena, como por ejemplo el arquero Leonardo Burián. Además, de los juveniles que serán promovidos al plantel superior sólo hay algunos y no los 12 que fueron informados oficialmente y que El Litoral adelantó el sábado: Facundo Masuero (categoría 2000), Maximiliano Bruno (2003), Eric Meza (1999), Gian Nardeli (2000), Leandro Quiroz (2004), Conrado Ibarra (2003), Aaron Martínez (2001), Estefano Moreyra (2001), Danilo Gómez (2002), Guillermo Gozálvez (2003), Fabián Schischman (2003) y Nahuel Curcio (2003). Algunos están incluidos en esta lista que se informó desde el club y otros serán tenidos en cuenta, quizás, en el futuro. A todo esto, Adolfo Manetti, coordinador de inferiores en Colón, hizo declaraciones este lunes por LT 10 y dijo que "el año pasado probamos cerca de 8.000 chicos, tenemos captaciones en la provincia y en las provincias vecinas. A Griffa lo conozco bien ya que estuve en Gimnasia de Ciudadela y teníamos una relación estrecha con Newell's. Griffa, Renato Cesarini son de los grandes maestros de los cuáles aprender. Yo me fui y regresé al club, pero hay jugadores que están jugando y que traje desde chiquitos. La idea es que el día de mañana sean agradecidos al club que los formó. La mayoría de los chicos lo sienten de esa manera", señaló Manetti, agregando que "hay que tener suerte, pero también depende mucho de lo que hagan los pibes. La categoría 99, que definían sus contratos, no van a tener torneo, así que será muy difícil. Es suerte o no suerte. Los técnicos de Primera División tienen la necesidad de ganar. Con Domínguez tenemos una excelente relación, es inteligente, sabe escuchar... Estos chicos que vamos a promover son, realmente, jugadores destacados, que lo hicieron en su categoría, y esperemos que tengan el mismo éxito con los jugadores profesionales, tendrán tiempo porque tendrán que seguir puliéndolo. Ahora se les viene una súper competencia", concluyó. También en los últimos días se mencionó que había malestar con algunos empleados que no habrían cobrado su sueldo o parte del mismo. Se hizo el reclamo correspondiente y en teoría se les va a abonar en estas horas. Otro tema está vinculado con la deuda que existe con parte del plantel profesional. En algunos casos, el monto es importante y se tendrá que negociar con los futbolistas en el marco de una decisión que tomó Vignatti de acordar reducciones importantes en el salario, producto de este "derrumbe en los ingresos" que ha ocurrido en los últimos tiempos. Por último, el club ha lanzado una promoción especial junto a la empresa (Kelme) que viste a todos los planteles. Por el Día del Niño que se celebrará el domingo, se venden las camisetas, tanto para chicos como grandes, a precios verdaderamente promocionales (menos de la mitad de su valor) en la tienda que posee el club en su sede social. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

