Mike Tyson buceó en medio de un "tornado de tiburones"

Mientras prepara su regreso al boxeo, Mike Tyson ha encontrado unos rivales impensados para él y para el mundo entero: tiburones. Aparentemente, como pocos seres humanos se animaron a enfrentarlo, tuvo que descender al fondo del mar para encontrar nuevos y temibles rivales.

El ex púgil fue la celebridad invitada a “La semana del tiburón”, un especial que dese hace años realiza Discovery Channel que se estrenó este domingo, y pudo vencer sus miedos para sumergirse en el agua y conocer el mundo submarino.

“Igualo esto a superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me evite de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”, declaró el ex púgil boxeador estadounidense al sitio oficial del canal. “Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida”, contó.

I can’t tell you how many times I asked myself this question during this dive. #SharkWeek pic.twitter.com/9dES3GlfhH