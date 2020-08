https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Intensificaron los controles en el túnel Santa Fe pide hisopado para entrar, pero Entre Ríos dice que "no es recomendable"

El director de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos, Diego Garcilazo, dijo este lunes que el hisopado “no es una acción que se recomiende”.



Las declaraciones las efectuó pocas horas después que la provincia de Santa Fe volvió a reforzar los controles en el peaje del Túnel Subfluvial “Hernandarias - Sylvestre Begnis” donde, desde este domingo por la tarde, a quienes vengan desde Paraná a la capital santafesina se les exige, entre otras cosas, el resultado negativo del hisopado, estudio que no debe tener una antigüedad mayor a las 72 horas (solo quedan exceptuados de presentar el mismo el personal considerado esencial).



A raíz de esto, el funcionario de la vecina provincia dijo que “en las últimas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud de la Nación y con los otros ministros, se ha señalado que el hisopado no es una acción que se recomiende, por varios motivos. Uno es que es un hisopado negativo no garantiza la ausencia de la enfermedad. Es una foto de la carga viral en el momento dado”.



En ese sentido, agregó que “el diagnóstico sigue siendo recomendado que lo haga un profesional, que debe evaluar al paciente, los síntomas y utilizar si es necesario los métodos complementarios como el hisopado”.



“En este punto hay que tener en cuenta que esto puede llegar a dar falsa sensación de seguridad. Y a su vez esto también genera otro problema adicional más complicado, que es la saturación de los laboratorios para realizar testeos a personas que no lo necesitan”, advirtió Garcilazo.



Finalmente, el director de Epidemiología explicó que “los hisopados no son un método o un examen complementario simple, sino que está relacionado a biología molecular y no son muchos los laboratorios en el país que puedan realizar este tipo de estudios. Es algo que ya se ha discutido en el Consejo Federal de Salud y es algo que no se recomienda”.