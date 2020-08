https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.08.2020 - Última actualización - 20:42

20:30

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Mesas de exámenes

MARÍA MUÑOZ

"A la señora ministra de Educación: ¿de nuevo va a convocar a mesas de exámenes de manera totalmente arbitraria?, ¿de nuevo va a pedir trabajos prácticos para aprobar a los alumnos?, ¿por qué no se convocan directamente de manera virtual? no cambia en nada la situación. El alumno que debe materias, debe rendirlas con la responsabilidad que le corresponde. No nos dejen abandonar a los alumnos que lo están haciendo regularmente de manera virtual para dedicarlos de manera facilista, oportunista y demagógica a los alumnos que deben materias. Es una vergüenza. Por favor: basta de trabajos prácticos. Convoquen a mesas de exámenes de manera virtual y demos por concluido este problema. Déjennos trabajar en paz con los alumnos que están cursando regularmente las materias".

Doble y triple fila

EMILIO PAULÓN

"Intendente Jatón: en zona de Gral. Paz y Regis Martínez, intercesión con calles Salvador del Carril, J. M. Zuviría, se observa estacionamiento en doble y triple fila, cantidad de autos estacionados sobre las veredas; doblan a la izquierda... las tropelías que usted quiera. Zona de un colegio. Nunca vi un inspector de tránsito".

Hambre

SUSANA IBARRA

"Soy de Santa Rosa de Calchines, pero estoy parando en la casa de unos familiares de Santa Fe, en barrio San Lorenzo. En esta zona hay mucha necesidad, falta para comer. Por eso quisiera que el gobierno vuelva a enviar los camiones con mercadería. Hay familias con muchos chicos y gente mayor. En mi caso no puedo trabajar. Y con la mísera pensión que me dieron, la mínima, no alcanza para nada... Gracias por publicar mi pedido de ayuda".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"En los Estados en que las instituciones democráticas están formadas formalmente, más perfeccionada, se han verificado dos fenómenos contrastantes, con el principio proclamado de la participación difusa. De un lado, la apatía política, que es falta de participación y que se interpreta subrepticiamente como la expresión del máximo grado de consenso al sistema y de otro, la participación distorsionada, deformada o manipulada por los organismos de masa, que tienen el monopolio del poder ideológico".

Deuda

UN LECTOR

"El gobierno nacional firmó el acuerdo con los acreedores externos, lo cual en principio es muy auspicioso para el porvenir económico del país. Estamos por pagar una cuantiosa deuda que nos dejó el gobierno anterior y la pregunta que nos hacemos los argentinos bienintencionados es si además de pagar, cosa que aparentemente no podemos eludir, ¿no vamos a hacer una investigación de cómo se generó esa deuda, y los enormes negociados que hubo en la contratación de deuda externa y la fuga posterior al ingreso de las divisas?, ¿vamos a pagar con los ojos cerrados sin que nadie se haga responsable de lo ocurrido? ¿Nadie se va a hacer responsable? Los argentinos no queremos pagar dinero que no se ve en obras concretas. Queremos pagar lo que corresponda y que la justicia investigue. Y si corresponde, que queden inhabilitados para ejercer cargos públicos, como debe ser. Si no, la Argentina sigue siendo un país de joda, de carnaval".

La gente no cumple

AMALIA ISSA

"Veo, muy sorprendida, que la gente de Santa Fe no toma conciencia con los cuidados que tiene que cumplir para evitar la propagación del coronavirus. Están creciendo los contagios en Santa Fe, capital. Los domingos se llena de gente por todos lados, y me extraña porque antes de la cuarentena se podía salir y sin embargo no se veía la cantidad de gente en la calle como hoy en día. La costanera, el Parque Federal, hasta el Botánico de calle Gorriti se venía abajo de gente. Salí a dar una vuelta en el auto y pude ver que nadie llevaba barbijo y tampoco había ni policías ni empleados municipales controlando esto. ¿Acaso esta gente no tiene que controlar? ¿No es obligatorio llevar puesto el barbijo? Hay gente que no le importa nada de nada. ¿Para qué se toman medidas obligatorias si después no las hacen cumplir? Hay gente que cree que está exenta. Sé de un médico que se ha contagiado, pero no han trascendido mayores detalles, ¿cómo se contagió él?, y la gente sigue saliendo a la calle confiada. Ojalá Dios nos proteja".

Protocolo coronavirus

RAQUEL ALBERTO

"Soy de Pami y el día 29 fui a hacerme una tomografía en el sanatorio Mayo. Desde que empezó la pandemia, allí están refaccionando y de pronto nos hicieron pasar de una sala a la otra, porque ingresaba un supuesto caso de coronavirus. Yo creo que por la seriedad del caso, tendrían que haber ingresado por otro lado a esa persona. Éramos 10 pacientes y con el mismo tomógrafo nos hicieron el estudio a todos los que estábamos ahí. Creo que no corresponde, por seguridad. Otra cosa: ya no es como antes el sanatorio Mayo. Me canso de llamar por teléfono y no atiende nadie. Deja mucho que desear. Gracias a El Litoral por publicar mi mensaje".