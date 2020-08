https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor Marcos Rojo se despidió este lunes de Estudiantes de La Plata, luego que el Manchester United decidió revocarle el permiso para entrenarse en el "Pincha" y le ordenó regresar a Inglaterra.

El defensor Marcos Rojo se despidió este lunes de Estudiantes de La Plata, luego que el Manchester United decidió revocarle el permiso para entrenarse en el "Pincha" y le ordenó regresar a Inglaterra.

"¡LES JURO FUI FELIZ! Por volver a ver los ojos de mi vieja llenos de lágrimas antes de entrar a jugar. Por pisar el césped de UNO. Por sentir el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariño y aliento de toda la familia pincharrata... Por vestir una vez más los colores de mi vida", expresó Rojo en sus redes sociales.

El lateral izquierdo, quien jugó dos mundiales con la Selección argentina -Brasil 2014 y Rusia 2018-, dejó la puerta abierta para un regreso al club platense, aunque los "red" tasaron su pase en 15 millones de pesos.

"¡Cuando supe que volvía a Estudiantes unos meses atrás, dije que no importaba cuánto durará este regreso y que solo quería disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en casa! Sé que no alcanzó. ¡Sé que quizás estaré en deuda por no poder devolver tanto amor e incondicionalidad!", expresó Rojo.

El posteo en su cuenta de Instagram fue acompañada por una foto suya con la camiseta del "León", y agregó que si bien le toca despedirse se va "con el sueño atragantado, con un sabor agridulce, y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltó el fútbol".

"Seguramente no sea momento de jurar ni prometer regresos, pero sé que me voy más pincha que cuando llegué, porque este club me volvió a dar una lección de afecto y gratitud, y porque sé que en el diccionario de Estudiantes los "sueños", la "lucha" y la "pertenencia" ¡MANDAN!", sentenció.

