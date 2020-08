De ser lo que se viene a ser lo que está pasando: el crecimiento de los esports en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mundo de los deportes electrónicos continúa creciendo durante este contexto de aislamiento y nuestra provincia no se queda atrás. Sergio Guiñazú, presidente de la Asociación Santafesina de Deportes Electrónicos y videojuegos nos cuenta los detalles de este “boom”.

La pandemia por coronavirus generó que el mundo de la virtualidad ganará terreno de forma exponencial, elevándose como la forma de comunicación por excelencia en un contexto de aislamiento y carente de contacto social en la forma tradicional. Si bien la comunicación a través de plataformas online era ya un hecho, la situación actual multiplicó los números de usuarios y de tiempo destinado a las redes sociales y demás formatos (más visualizaciones en YouTube, Twitch, TikTok).

Este aumento desencadenó en un “boom” para la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos, acelerando un proceso que ya venía en crecimiento y acortando las brechas que aún eran grandes entre la industria y otros actores de la sociedad, como instituciones educativas, empresas de otros rubros y el propio Estado.

Para conocer más sobre los detalles de este crecimiento arrollador desde una mirada regional, nos comunicamos con Sergio Guiñazú, presidente de la Asociación Santafesina de Deportes Electrónicos y videojuegos (ASDEV) y docente de Venado Tuerto.

-¿Cómo impactó la pandemia en el ámbito de los videojuegos?

- “Esta pandemia hizo que todas las cuestiones que estén relacionadas al mundo virtual y al mundo tecnológico tengan un reverdecer. Si nosotros tenemos que hacer un pequeño balance en la inmediatez lo primero que notamos es que hemos hecho un gran salto y un gran achique de tiempo en la promoción y difusión de los deportes electrónicos en Argentina. Todo lo que nosotros teníamos programado para que se resuelva en los próximos 2-3 años termino siendo una cuestión de pocos meses.

Además, podemos decir que hemos crecido mucho en las conversaciones con los Estados: municipios, comunas, provincias. Para nosotros no venía siendo tan fácil el acceso para poder acercar nuestra propuesta. Eso se empezó a revertir y ahora somos nosotros quienes recibimos, y seguimos recibiendo, los llamados de las distintas universidades, de los distintos estados, de los distintos clubes, para, en este tiempo de pandemia en el que tenemos que resolver todo por la web, ver de qué manera podemos estar nosotros haciendo un aporte de contención, primero desde lo lúdico”.

Torneos y competencias

Logo oficial de la Asociaciòn Santafesina de Deportes Electronicos y Videojuegos. Foto: Gentileza

Dentro de las provincias, uno de los formatos que viene en crecimiento es el de las competencias universitarias. Las casas de estudios, en esta etapa de pandemia, “fueron promoviéndose en los distintos torneos para poder conectar con su población estudiantil. Algunos en el formato de captación de nuevos alumnos, otros solo en el marco de contención y sostener un canal para poder estar en contacto con ellos, mientras trataban de resolver como se avanzaba plenamente en este formato de enseñanza digital que se viene dando” explica Guiñazú.

Luego, desde lo plenamente competitivo, ASDEV se encuentra desarrollando una liga universitaria, LUDENS, en conjunto con DEVA, (Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos a nivel nacional). Al respecto, el presidente de la asociación provincial indica cómo fue desarrollándose la competencia desde sus inicios: “Hicimos dos años. El año pasado tuvimos la posibilidad de jugarla en Santa Fe plenamente, jugaron ocho universidades, se logró una final presencial en la UNR. Ya tenemos campeones santafesinos que quedaron a la espera de las otras 7 regiones para jugar una final nacional. Esta lista la parte online, faltan los presenciales, que son los que generan el atractivo para el común de la gente”.

Torneo LUDENS 2018Foto: Gentileza Ludens

Luego, continuó: “Este montaje (luces, equipos, computadoras), en el que nosotros realizamos un evento con los condimentos de un show, es lo que nos queda pendiente. Esta figura es nuestro ‘espejito de color’, pero detrás de ella está todo lo que dije al principio –la estructura menos visible-, donde vamos a empezar a tener mayor vinculación con el mundo de la educación. Después, ya vendrá el momento en el que la estructura sea desde la primaria inclusive, dándole a los chicos un desarrollo desde el minuto cero y una posibilidad de aprendizaje a través del juego. Ese creo que es el desafío. Si bien nosotros generamos algunas pequeñas estructuras, no hemos desarrollado todo el camino. Los ministerios de educación siguen sin darle el crédito necesario a esto. En los estudios superiores la conversación es totalmente distinta” analiza el funcionario venadense.

Más cerca del automovilismo que del ajedrez

“En los puntos comparativos que tiene el videojuego -con el deporte tradicional-, todo el mundo generalmente hace la comparación con el ajedrez porque es un juego sedentario, o de poco despliegue físico, pero, para mí, el punto de comparación más firme que puede tener un videojuego o una competencia de deportes electrónicos es con el automovilismo y el motociclismo, dos deportes que ya están súper arraigados en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? porque se constituyen en un formato en el que la persona tiene que entrenarse de la mejor forma psicológica y físicamente para poder controlar, dominar una maquina con la cual después competirá contra otros y el mejor preparado tendrá más posibilidades de ganar. Si cambiamos las maquinas, autos y motos por Pc y consolas ya tenemos un nuevo deporte” indica el venadense.

De videojuego a deporte electrónico

Si bien en la cotidianidad (y a lo largo de esta nota) hablamos de las competencias de videojuegos como deportes electrónicos o e-Sports, en Argentina está clasificación de videojuego como deporte es todavía una materia pendiente. Sin embargo, se trata de una discusión que parece ya estar ganada y es cuestión de tiempo para que esta ‘formalidad’ se concrete. La cantidad de países en el mundo que ya incluyeron a los e-Sports dentro de la lista de deportes puede tomarse como una prueba de ello.

Al respecto, el presidente de la ASDEV explica que “hoy la complicación que tiene el mundo del deporte electrónico, y uno de los ejes fundamentales de porqué todavía no podemos ser considerados como un deporte -en Argentina- es la conectividad. Es un punto fuerte para que esto pase. No en todas las ciudades y los pueblos hay un buen acceso a internet, por lo cual no todos pueden participar de la misma manera, en la misma calidad y eso hace un paréntesis obligado para que el desarrollo de los e-Sports en la escena nacional termine llegando a tener los mejores rasgos de profesionalización. Por eso, es casi obligada también la demora para que podamos con fuerza impulsarnos como ya lo han hecho otros países y nos terminen de aceptar como un deporte. De todos modos, hay muchísimos avances y hemos crecido mucho en eso también”.

De ser “lo que viene” a ser “lo que está pasando”

La pandemia terminó de confirmar lo que ya se estaba gestando con anterioridad, pero que, como explica Sergio, hubiera tardado un poco más en un contexto normal y es que los deportes electrónicos dejaron de ser “lo que se viene” para transformarse en lo que está pasando. “Todos empezamos a aprender que esto ya es algo que está instalado, salimos del discurso pseudo-futurista en el que todos decían ‘bueno, es lo que se viene, es lo que está por pasar’ y ya estamos hablando de que es lo que está pasando. Estas casas de estudios donde se forman los actores del deporte tradicional empiezan a interactuar con nosotros, de muy buena manera, haciendo- ambas partes-aportes muy valiosos, entendiendo que hay un montón de cuestiones que todavía quedan por reglamentar y que necesariamente deben tener este recorrido en conjunto y sí o sí necesitamos el aporte de ellos para que podamos abordar un fenómeno que ya está entre nosotros. Más allá de que puedan considerarnos un deporte o no, esto está pasando. Pasa en el día a día de cada chico, en cada casa, en cada ciudad. Ya nadie puede mirar hacia el costado” finaliza el presidente de ASDEV.