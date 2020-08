https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde las 21 horas Con protagonistas argentinos, Portalnd y Orlando definen el título de la MLS

Portland Timbers, con tres argentinos, Sebastián Blanco y Diego Valeri como titulares, más Tomás Conechny como suplente, enfrentará este martes a Orlando City, que cuenta con su compatriota Rodrigo Schlegel, en la final del torneo especial de la MLS en el complejo de Disney en Orlando.



El partido que definirá al campeón se jugará a partir de las 21 (hora de la Argentina) y será televisado por la señal ESPN.

El ganador del Torneo Especial "MLS is Back" que se disputó íntegramente en el complejo deportivo de Disney en Orlando clasificará a la Liga de Campeones de la Concacaf y recibirá una recompensa económica.



Portland Timbers, equipo liderado por los argentino Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) y Valeri (ex Lanùs), fue primero en su grupo y en la fase eliminatoria dejó en el camino a Cincinnati, New York City y Philadelphia Union con aportes goleadores de ambos, puesto que marcaron tres y dos tantos, respectivamente.



Por su parte, el ex delantero de San Lorenzo, Tomás Conechny, no jugó ningún minuto en el torneo.



Su rival, Orlando City, donde juega el ex defensor de Racing Club Schlegel y el experimentado delantero portugués Nani, superó en la fase final a Montreal Impact, Los Angeles FC y Minnesota United.



Portland Timbers conquistó la MLS en 2015, mientras que Orlando intentará obtener su primer título.



