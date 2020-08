Los docentes particulares provinciales mantienen un paro por 48 horas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.08.2020 - Última actualización - 17:33

Tal como lo habían anunciado, y en sintonía con otros sindicatos del gremio, los docentes privados de la provincia llevan adelante un “apagón” de clases virtuales durante este martes y miércoles.

En rechazo a la imposición de una suma fija no remunerativa como parte de una compensación por falta de acuerdo paritario, los docentes privados provinciales nucleados en SADOP no realizan actividades este martes y jueves, en el marco de una serie de medidas de fuerza que ya habían anticipado y que incluyen otro paro por 48 para la semana próxima.

En tal sentido, Pedro Bayúgar, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) Seccional Santa Fe, manifestó este martes a la prensa las explicaciones de la decisión: “estamos reclamando un recomposición salarial que el gobierno de la provincia nos debe desde que suspendió unilateralmente las negociaciones colectivas, el 19 de marzo de este año”. “Desde entonces -añadió el sindicalista-, venimos reclamando no solo esta recomposición salarial – que es prácticamente el único gobierno que no ha tenido la “posibilidad” de reconocer este derecho a los trabajadores, porque todas las demás jurisdicciones tuvieron su recomposición salarial, no solo en marzo, también en junio y algunos en julio - , sino que tampoco nos asiste en las condiciones de trabajo: somos los docentes los que tenemos que poner nuestros elementos tecnológicos, bueno, malos, regulares, como los tengamos, compartiendo con la familia, tenemos que poner el costo de la conectividad, hacer las fotocopias y distribuirlas y realizar los cuadernillos porque los del Estado provincial salieron a distribuirse recién a los sesenta días de iniciada la pandemia”.

“Obviamente, todo el esfuerzo de los docentes no ha tenido ningún reconocimiento de parte del Estado; y un bono, suma fija, no remunerativa, no bonificable, no es ni recomposición salarial ni es reconocimiento al esfuerzo y compromiso del trabajo de los docentes”, opinó Bayúgar.

“Por eso es que hoy iniciamos este plan de lucha que significa 48 horas en esta semana y 48 en la próxima y seguramente, siga si no hay respuestas, si no hay de parte del Estado provincial un acción que de lugar a lo que estamos reclamando: recomposición salarial que atienda a los activos, a los pasivos y también a los compañeros reemplazantes que se han quedado sin trabajo, que lo pedimos expresamente en la paritaria y nos dijeron que no”, concluyó.