Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU

El candidato del Partido Demócrata para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy en Twitter que Kamala Harris será su compañera de fórmula.



Para muchos, Kamala Harris, que fue precandidata presidencial y senadora desde 2017, era la apuesta más segura de todas. Harris fue amiga de Beau Biden, el hijo de Biden que murió de cáncer cerebral. Sin embargo, también atacó a Biden más duramente que cualquier otro demócrata en la carrera de 2020, criticándolo en el primer debate televisado por haber trabajado con senadores segregacionistas para oponerse a las políticas de transporte escolar en la década de 1970.



Carismática, con una sólida trayectoria como Fiscal General de California sobre sus espaldas, Harris era, para muchos, la ‘nueva Obama‘, una de las grandes promesas del partido. Pero condujo una campaña presidencial inestable el año pasado y tuvo dificultades para responder a los cuestionamientos sobre sus propuestas reformistas en materia de política policial dado su historial previo.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.



Ce 55 años, padre jamaicano y madre india, se ha convertido en la tercera mujer nombrada como candidata a vicepresidenta y, si los demócratas ganan las elecciones, será la primera mujer vicepresidenta de la historia.



Biden ha incluido a personas de su confianza en el equipo que acompañará a su futura compañera de fórmula. Liz Allen, vocera de Biden durante su etapa como ‘número dos’‘de Barack Obama, llevará la comunicación, mientras que Karine Jean-Pierre, actual asesora de Biden, ejercerá de jefa de gabinete de su futura compañera, dentro de un equipo del que también forma parte Sheila Nix, asesora del exvicepresidente.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.