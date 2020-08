https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.08.2020 - Última actualización - 20:22

20:18

La cotización de la hacienda viene repuntando y alcanzó los $ 70 gracias a la tracción conjunta de un mercado interno más activo por la flexibilización de la cuarentena y las exportaciones de los últimos meses. En el sector suponen que no se trasladaría totalmente a la góndola.

Ganadería Esperan que el precio del capón alcance 80 pesos esta semana La cotización de la hacienda viene repuntando y alcanzó los $ 70 gracias a la tracción conjunta de un mercado interno más activo por la flexibilización de la cuarentena y las exportaciones de los últimos meses. En el sector suponen que no se trasladaría totalmente a la góndola. La cotización de la hacienda viene repuntando y alcanzó los $ 70 gracias a la tracción conjunta de un mercado interno más activo por la flexibilización de la cuarentena y las exportaciones de los últimos meses. En el sector suponen que no se trasladaría totalmente a la góndola.

Campolitoral | campo@ellitoral.com





En las últimas dos semanas el precio del capón muestra un importante repunte y en el sector estiman que durante la semana en curso podría experimentar un nuevo envión, impulsado por la reactivación del consumo interno y las exportaciones.

Según la interpretación que el asesor José Arrieta brindó a Canal Rural, “gracias a la tracción de la demanda, a partir de la liberación de algunas actividades (restringidas por la cuarenten), se recuperó el precio; en dos semanas pasó de $ 60/62 a $ 70 la semana pasada y ya los negocios de esta semana se van a hacer en $ 80 por kilo de capón en pie”.

Al momento de explicar este salto del 30% en el precio, más allá del incremento de la demanda, el veterinario cordobés recordó que el valor de la hacienda “venía muy retraído desde marzo, muy golpeado; de las tres carnes era la única que realmente había bajado mucho; y se sumó que en junio y algo de julio se exportó un porcentaje importante para descomprimir un poco, no llega a ser muy importante pero ayudó a descomprimir”.

A este atraso en los valores Arrieta le dio dimensión al recordar que a comienzos de año el capón valía $ 78, equivalente al tipo de cambio del momento ($ 63) a u$ s1.20/25, para luego descender paulatinamente, al ritmo de la devaluación en los últimos 6 meses, hasta un piso debajo de u$ s0.90. La recomposición de los últimos días, dijo, en base a un costo aproximado de kilo producido en granja de $ 65, puso los números del negocio en terreno positivo.

El posible traslado de esta suba al mostrador aún está por verse, porque el incremento en la hacienda es muy reciente, pero Arrieta estimó que no debería alterar demasiado el precio al consumidor final. “Creo que la traslación tiene que ser chica porque no hubo la misma en contra (a la baja) cuando el capón estaba en $ 60; como que se mantuvieron los precios de enero - febrero y ahora probablemente alguna ajuste pero no creo que sea en gran medida”

Como integrante del consorcio exportador ArgenPork, el asesor aclaró que el comercio exterior sigue siendo complementario para la producción argentina, que encuentra en el mercado interno el principal sostén del negocio. “No llega a ser un muy buen negocio pero sirve”, sostuvo, principalmente para tener los mercados “aceitados” cuando estén dadas las condiciones para crecer. Actualmente, aclaró, hay “una limitante” en la capacidad instalada industrial en los servicios de faena, desposte y frío. “Entonces podrían hacerse más negocios, más toneladas, pero está esa limitante”, explicó.

Arrieta detalló que la mayoría de las ventas al exterior en la actualidad son por “cortes de media res, trozada en tres partes en caja, con hueso; y la semana pasada en valores de u$ s 2.300/2.500 la tonelada”. A un dólar de $ 72 menos los impuestos y los costos tercerizados, si bien no es un gran negocio pero es útil a la misión que se propuso ArgenPork de mantener mercados abiertos a la espera de un mejor contexto.