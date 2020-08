Cloacas para ciudades con aportes nacionales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.08.2020

Enohsa destinó 2.200 millones para diferentes lugares de la provincia. Durante este mes se realiza la compulsa de precios por más de la mitad del presupuesto.

El gobernador Omar Perotti participó del acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para la ejecución de las obras de infraestructura básica para la ampliación y mejoras del servicio cloacal en la ciudad de Esperanza. Fueron 18 los oferentes para las obras que demandarán una inversión del Estado nacional, a través de fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) de $ 270.000.000.

El organismo nacional firmó un acuerdo con Santa Fe para ejecutar obras por 2.200 millones. La primera etapa por 1.400 millones incluye los trabajos de Esperanza más otros en Reconquista, Rafaela, Rosario, Firmat, Funes, Santa Fe y Santo Tomé.

En el caso de Esperanza, los trabajos licitados incluyen la renovación de la cloaca máxima en la ciudad, la cañería de impulsión hasta la planta de tratamiento cloacal, así como la futura incorporación de nuevos usuarios del servicio y una nueva descarga para camiones atmosféricos y otras dependencias operativas y de servicios generales.

En el acto, Perotti reconoció "cuánto se reclaman obras de este tipo y lo difícil que es hacerlo para un municipio por sí solo si no cuenta con el acompañamiento de la provincia y de la Nación. Son obras importantes, caras, y que proyectan a una ciudad en muchísimos años, pero hay que pagarlas en un tiempo acotado, aunque después se disfrutan por mucho más tiempo. Si no se tiene financiamiento, estas obras se van postergando, y cuando vamos postergando la falta de agua, la falta de cloacas, vamos postergando salud. Muchas veces es más visible una infraestructura sanitaria que se ve hacia arriba, pero es tan o más importante esta, la que nos garantiza agua potable y saneamiento para toda la población".

Explicó el acuerdo oportunamente firmado con Enohsa por 2.200 millones y se mostró esperanzado en licitar todos los trabajos en poco tiempo más.

Finalmente, el gobernador reconoció que con esta inversión "Assa va a dar un salto importante, venía muy retrasada en su nivel de inversión, venía muy retrasada en la ciudades importantes de Santa Fe, y allí es donde provincia y Nación juntas estamos dando una respuesta directa a la población".

Perotti llegó a Esperanza con la ministra de Infraestructura, Silvina Frana; el titular de ASSA, Hugo Morzán y el senador nacional Roberto Mirabella y fue recibido por la intendenta, Ana Meiners y el senador departamental, Rubén Pirola. Vía teleconferencia, tomó parte de la actividad el gerente técnico del Enohsa, José Luján quien señaló que "este tipo de obras nos satisfacen, porque son las que siempre bregamos por tener en todo el país, aguas y cloacas, por eso estamos trabajando muy fuerte en eso".

Meiners, en tanto, señaló que hace 12 años comenzó la gestión para la obra. "Esperanza necesita el crecimiento de las cloacas, porque es la única obra que la ciudad tenía relegada, con un escaso 60% de cloacas cuando en los demás servicios, prácticamente, tenemos el 98%", explicó.

Jury

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó ayer tres pedidos de apertura de jury para otros tantos magistrados santafesinos. En votación dividida fue el caso de Héctor Potsma, juez penal de primera instancia en Rosario y por unanimidad en los casos de Ignacio Vacca, juez penal de Villa Constitución y de Lucía María Asseff, vocal de la cámara laboral de Rosario

Para municipios y comunas

El ministro de Economía, Walter Agosto confirmó que el gobierno provincial pondrá en funcionamiento mediante el Promudi (Programa Municipal de Inversiones), y recursos propios un programa de créditos garantizando la sustentabilidad a lo largo del tiempo.

Es para financiar a tasas accesibles el 100% de 200 proyectos para municipios y comunas a ejecutarse entre 2020 y 2023 por más de 2.000 millones de pesos.

La propuesta incluye tres líneas específicas:

Programa "Mi Pueblo" para la puesta en valor de plazas y espacios verdes.

Programa "Mejora de la Gestión Municipal y Comunal" para la adquisición de equipamiento informático, mobiliario de oficinas y materiales para obras en edificios administrativos.

Programa "Mejoramiento Vial y Obras Complementarias" para obras viales y desagües pluviales.

La propuesta contempla la adquisición de materiales de construcción, equipamiento informático y mobiliario de oficinas mediante licitación pública o concurso de precios llevados a cabo por los gobiernos comunales y municipales promoviendo la participación de comercios locales o regionales.

La mano de obra, por su parte, será aportada por cada municipio o comuna, con recursos humanos propios o de otros programas nacionales o provinciales.

El financiamiento es créditos con una tasa de interés del 20% anual sobre saldos, con un monto promedio por proyecto de $ 8.000.000 y dependiendo de la capacidad de endeudamiento de cada gobierno local. El plazo de devolución será de 36 meses a través de fondos de coparticipación.

Amparo

Sebastián Julierac y Mauricio Amer, referentes de la Coalición Cívica presentaron un amparo como rechazo al decreto presidencial 641/2020 que prohibe las reuniones sociales en todo el país. "Este decreto viola los derechos constitucionales y es una muestra más del abuso de poder que ha manifestado el Presiente", subrayaron. "El Poder Ejecutivo está saltando los pasos que sostiene nuestra Constitución. Es decir, debe enviar al Congreso de la Nación un decreto que puede ser aprobado o no; pero esto no lo está haciendo y gobierna solo por DNU", agregaron.

La presentación realizada ante el Juzgado Federal, plantea una irracionalidad en el decreto ya que se habilita a encuentros culturales y religiosos hasta 10 personas, pero no se habilita para el encuentro familiar. También, se cuestiona la violación al principio de legalidad en materia penal, dado que remite al artículo 205 del Código Penal, que habla de una represión con prisión a personas que no cumplan con lo dispuesto por autoridades competentes en caso de una pandemia. "De esta manera, se está violando el principio que sostiene que nadie puede ser penado sin ley previa anterior al proceso y en este caso no hay ley previa, sino un decreto presidencial", concluyeron.