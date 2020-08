https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nueva película de Scorsese con De Niro y DiCaprio comenzará a rodarse en 2021

"Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese, que será protagonizada por dos de sus actores fetiches, comenzará a rodarse en la comunidad de Osage, ubicada en Oklahoma, Estados Unidos, en febrero del año próximo.

Tres grandes del cine que se reecontrarán en un rodaje.

Télam "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese, que será protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, dos de sus actores fetiches, comenzará a rodarse en la comunidad de Osage, ubicada en Oklahoma, Estados Unidos, en febrero del año próximo.

Así lo informó a un medio local Geoffrey Standing Bear, jefe principal de la comunidad, quien remarcó que el equipo de filmación comenzará a trasladarse al lugar "entre noviembre y diciembre", según consigna la agencia DPA.

El funcionario también precisó que el rodaje se extenderá por unas 16 semanas y que, actualmente, se trabaja en el protocolo sugerido en la zona ante la pandemia de coronavirus.

"Killers of the Flower Moon" estará basada en el libro de David Gann "Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI", que relata una matanza que hubo en los años 20 por el control del petróleo en esa región con predominio del pueblo originario Osage.

El inicio del rodaje estaba previsto para marzo pasado y para su participación DiCaprio decidió renunciar a otros proyectos ofrecidos por Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro, quienes en ambos casos optaron por Bradley Cooper como reemplazo.

La cinta cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y es producida por Paramount Pictures y Apple TV+, que cuentan con los derechos de distribución del filme para su difusión en cines y plataformas digitales, respectivamente.