"Prebendarios", la dura acusación de los Autoconvocados al Consejo Agroindustrial Argentino

En una carta abierta al Presidente de la Nación niegan toda representatividad sectorial de la flamante entidad, a quienes endilgan haber gestionado beneficios a costa de los productores ante distintos gobiernos.

Desde que se conoció la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y más aún a partir de los encuentros que algunos referentes tuvieron con dirigentes con muy mala imagen en el sector agropecuario, entre los hombres de campo suenan críticas hacia la flamante entidad por estar -dicen- constituída por una mayoría industrial que no representa los intereses del sector.

Ayer, esta desconfianza se hizo pública desde la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados con una durísima carta abierta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que impugnan a quienes en la agenda pública aparecen como voceros de “el campo” y los acusan, lisa y llanamente, de “prebendarios” que prometen a los gobiernos ser impulsores de la economía a costa de que “el estado le quite parte de su renta a los productores” para transferírsela a ellos. “Todo esto a sabiendas de que habrá menor producción, generando menor oferta y mayores precios castigando así la MESA DE LOS ARGENTINOS”, acusaron.

“El CAA no es nuestro espejo, por nosotros no hablan prebendarios, mentirosos ni mucho menos aquellos que no estén dispuestos a tirar del carro junto con nosotros”, dijeron los autoconvocados, autodefinidos como “verdaderos productores y dirigentes de los 4 puntos cardinales de nuestra patria”. E insistieron que representan “sólo sus intereses personales”.

Por último, le advierten al primer mandatario que “la situación es gravísima” en el sector. “Con los actuales niveles de impuestos desaparecen productores agropecuarios todos los días, no se deje engañar, ni por arribistas ni por alguno de su gabinete que al parecer no le transmite la dura realidad que vivimos en el campo”, lo previenen. Para luego cerrar con una oferta de ayuda, en la medida de sus posibilidades: “nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir poniendo el hombro, hasta donde las políticas nos permitan trabajar”.

El CAA se presentó oficialmente a fines de julio y está compuesto por 42 entidades que tomaron la iniciativa de confluir en un gran acuerdo con el objetivo de impulsar proyectos que permitan alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y crear 210.000 puestos de trabajo directos más otros 490.000 indirectos.

Esta propuesta, denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, fue presentada a autoridades nacionales, provinciales, miembros del Poder Legislativo y a otros sectores económicos. Con esto se busca consolidar el apoyo estatal a través de un proyecto de ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador que sea aprobado en el Congreso Nacional.

Las figuras más salientes, presentes en casi todas estas actividades, son Gustavo Idígoras (presidente de la cámara de aceiteros y exportadores de granos), Roberto Domenech (titular de la cámara de empresas avícolas) y el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires José Martins. Ellos fueron quienes presentaron el plan a la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, quizás la foto más incómoda para muchos productores agropecuarios. En una ocasión -ante el presidente de la Nación- también participó el ex presidente de CRA y actual coordinador de la Mesa de las Carnes Dardo Chiesa.

Vale decir que la Sociedad Rural Argentina es la única entidad madre del sector que no se sumó al CAA. Según su presidente Daniel Pellegrina, “para que haya una política agropecuaria bien orientada, tiene que haber un contexto” y no sólo un proyecto que se transforme en ley. “Hay que entender cuál es el rol del Estado y el de la economía, y desde allí generar condiciones, para que no haya cambio de reglas permanentes”, dijo, y recordó: “hemos tenido muchos de estos intentos, esperemos no sea más de lo mismo”.