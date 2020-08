https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Santafesina Pueyo: "Los clubes están devastados"

El Consejo Federal dio el primer paso: las ligas pueden reiniciar sus actividades a partir del 7 de setiembre, pero dejando expresa aclaración de que sólo para entrenar y no todavía para jugar. Por el otro, la Liga Santafesina advirtió que al no existir un protocolo exclusivo para las ligas amateurs, los clubes que pretendan volver a entrenar deberán hacerlo bajo el protocolo que se estableció para las categorías profesionales y siempre que exista autorización gubernamental correspondiente, tanto a nivel local como provincial.

A todo esto, ¿cuál es la situación real?. Lo explica Gustavo Pueyo, presidente de la Liga, en una cruda entrevista concedida a La Primera de Sol:

-¿Cómo están los clubes de la Liga?

-Complicados... Están devastados... Algunos no tienen ni pelotas porque, encima de todo, les han robado. Yo creo que ni siquiera es probable el inicio de las prácticas... El ingreso ha sido cero en todos los clubes, lo mismo que nos sucede a nosotros en la Liga.

-¿Está bien lo que se definió?

-Entre esta semana y la otra nos juntaremos con todos los clubes, pero es difícil. No hay protocolo, hay que ver si nos autorizan los gobiernos... Y hay algo que me preocupa: ¿volveremos a jugar con gente?, ¿será difícil, no?

-Desde ya que sí. Ahora, te pregunto: los clubes prestan una función social importante, ¿no te parece que debería existir apoyo concreto del gobierno?

-Estoy en gestión diaria por los clubes y también por la Liga. Nosotros cedimos el predio al gobierno, estuvo un par de meses ocupado porque se lo ofrecimos como ayuda comunitaria. Sabemos que la ayuda, en algún momento, va a llegar pero hasta ahora, cero. Yo hablo diariamente con todos los presidentes de Ligas y todavía no hay nada. Llenamos papeles, pero necesitamos efectivo... Sabemos que hay mil problemas y prioridades, pero también creo que el deporte es importante.

-Volvamos al tema de la gente. ¿Sos consciente de que se tendrá que jugar sin público?

-Y yo te digo que si no se autoriza a que asista el público, la Liga se torna inviable... No se puede jugar sin gente... Yo veo en las plazas y en los lugares públicos que la gente concurre, que se llenan, pero lo más probable es que no permita que vaya gente a los estadios. Y otra pregunta, ¿cómo hacemos con el transporte de los chicos para jugar los partidos?

-¿Están manejando alternativas?

-A la gente de Salud les digo que esperemos, que no sabemos cómo va a estar la situación dentro de un mes... ¡Hasta me propusieron los juegos en red!... ¡Me quiero matar!... ¡Terminaré organizando un torneo de play!... Mirá lo que estoy hablando... Yo sé que va a ser un ingreso para los clubes, ojalá se dé porque sé que los chicos jóvenes se enganchan con eso y por lo menos le daremos algún ingreso.

-¿Qué población de jugadores tienen en este momento?

-Unos 15.000 en total... Somos de las tres o cuatro Ligas más importantes del país, después de la cordobesa, la rosarina... Y ahí estamos. Incluso, te cuento algo: teníamos la promesa de incorporar una liga de fútbol-playa con gente de Paraná, Rosario, todo dentro del marco de Afa.

-¿Y los árbitros?

-Todo un problema... ¡Van a estar un año sin trabajar!... Lo más triste es que hay clubes que no tienen ni para arrancar... ¿Sabés lo que es charlar con los dirigentes y que te digan que no pueden ni siquiera abrir los clubes?... Por ahí prometen desde el gobierno que van a ayudar con 70.000 pesos, pero eso no alcanza para nada si las pelotas cuestan 4.000 pesos... Estamos encerrados desde marzo, yo no soy experto en salud, no puedo decir que lo que se hizo estuvo mal, pero tener medio año al país clausurado es de locos.

-¿Qué ingresos tuvieron en estos seis meses?

-10.000 pesos... Menos mal que entró un ATP ahora como para ayudar a pagar los sueldos... Hay clubes que están haciendo una contribución obligatoria a la Liga.

-¿Unión y Colón ayudan?

-... Se ocupan más del fútbol profesional... Con Vignatti nos debemos una reunión pero me dijo que no podía salir, que estaba encerrado en su casa... Ya veremos cómo podemos salir adelante.

-Ellos debieran ayudar porque tienen con qué...

-Eso fue una lucha constante, acordáte lo que pasaba con el tema de las entradas... Yo era muy optimista hasta hace un par de semanas, pero hay muchas trabas, es todo complicado.

-¿Hubo propuesta para comprar el predio?

-Nada... Se lo informamos a los clubes, les dijimos lo que se pagó y lo que se debe, estamos negociando con los acreedores y estamos viendo de asociarnos con alguien para compartirlo, porque sería triste perderlo o venderlo... Por ahí no quedará otra alternativa.

-¿Cuánto vale?

-1,5 millones de dólares... Hemos pagado más del 30 por ciento, el predio está a nombre nuestro... Si se puede vender bien, quedará plata para la Liga.

-¿Cuántas canchas tiene?

-Ocho... Y el hotel con capacidad para 70 personas... Estos cinco meses no se pudo usar, se bancaba solo antes, siempre había alguien de pretemporada, lo usaban la gente del rugby, la del hockey... En este tiempo no fue nadie. Es triste, lamentable. Pero es lo que nos está pasando.