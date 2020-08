Los jugadores corren mientras la tesorería se entusiasma con euros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es posible que Unión cierre la transferencia de Mariano Gómez a Atlético de Madrid B. Se produciría el ingreso de 250.000 euros ahora y una cifra más importante luego, por el resto del pase. A todo esto, el plantel se entrena y Azconzábal vigila sin tener contacto con los futbolistas.

La negociación está encaminada y podría haber novedades en breve. Desde Unión se informó que la oferta formal que llegó "de un club de la tercera categoría" (es el Atlético de Madrid B, que participa en la tercera categoría del fútbol español) es de 250.000 euros por la mitad del pase. Mariano Gómez, el longilíneo defensor rojiblanco que se fue a principios del año pasado al Ibiza luego de haber jugado un partido y medio en la primera de Unión, tuvo continuidad en dicho club y hasta se dio el gusto de marcar al francés Griezmann en un partido ante el Barcelona por la Copa del Rey. La opción a favor del club español era de 600.000 euros para comprar el 80 por ciento del pase, pero ofertaron menos. Surgió esta alternativa y en Unión empiezan a mirar el ofrecimiento con buena cara. "Está encaminado" le dijeron a El Litoral.

En apariencia y extraoficialmente, la operación le permitiría a Unión embolsar una suma de dinero por el otro 50 por ciento que le permitiría llegar, aproximadamente, al millón de euros. La otra parte del dinero la percibiría el año que viene o en el 2022.

Teniendo en cuenta el poco rodaje que tuvo este jugador, oriundo de Esperanza y con 21 años de edad, sumado a que el contrato del futbolista que llegó de San Lorenzo de la vecina ciudad vence a mediados del año pasado, se cree que el ofrecimiento que se ha realizado para adquirir la mitad del pase del jugador es tentador.

Mariano Gómez está en España esperando novedades. Hace unos días, El Litoral publicó una entrevista en la que dijo que cualquier novedad que pueda surgir será un avance para su carrera. "Si me toca volverme a Unión, será para darle cosas que antes no estaba en condiciones de darle porque esta continuidad me permitió crecer mucho como jugador; si me quedo en Ibiza, será porque compraron mi pase y si me voy a otro club de España es porque seguramente será un adelanto para mí, tanto en lo deportivo como en lo económico".

La filial "colchonera", dirigida por Nacho Fernández García, seguramente observó el desempeño que tuvo Gómez en el torneo de la tercera categoría en el país ibérico. Los dos equipos integraron el mismo grupo (en la tercera categoría de España juegan 80 equipos divididos en cuatro grupos de 20 cada uno), Ibiza salió segundo y Atlético de Madrid B fue tercero. El propio Gómez habló de la revolución que causó la campaña. "Al principio iba poca gente y luego terminamos llenando la cancha. La gente iba a despedirnos cada vez que nos tocaba viajar y la verdad es que me sentí como si estuviese en la Argentina por la repercusión que despertó la campaña", dijo el defensor tatengue.

Esta es la segunda oferta que llega por el jugador. La primera había sido rechazada pero esta que El Litoral publicó en la víspera es evaluada y muchos la miran con buenos ojos.

Por otro lado, Unión busca avanzar por Sebastián Ribas y por Joel Carli. Por el delantero de Lanús están en negociaciones con el club granate y por el defensor hay un contacto directo con su representante, pues viene de quedar con el pase en su poder luego de su paso por Botafogo de Brasil.

Además, Boca se aseguró otro préstamo por el delantero Franco Soldano. Unión todavía mantiene el 15 por ciento de una futura venta.