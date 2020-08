Fuerte reclamo de la Municipalidad de Sastre por la obra de la circunvalación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el diputado Cándido (UCR frentista) tras recorrer la obra abandonada de la circunvalación de Sastre y Ortiz.

El legislador radical Juan Cruz “Cacu” Cándido recorrió junto a la intendenta de Sastre y Ortiz, María del Carmen Amero de Brunazzo, la obra de la circunvalación de la ciudad que se encuentra paralizada y con el 60% de avance. “Esta es una obra de infraestructura clave para la localidad porque mejorará la calidad de vida de los sastrenses, tiene un gran nivel de avance y debe ser finalizada antes de que se deteriore lo hecho” remarcó el diputado provincial.

“Hace meses que desde el municipio están reclamando que se finalice la obra y no tienen respuestas del gobernador” explicó Cándido. La circunvalación de Sastre, incluida en el “Plan Circunvalar” ejecutado por el ex gobernador Miguel Lifschitz, comprende un tramo de 3.8km y que tiene un avance de obra del 60%. Según explicó la propia intendenta se realizaron las obras de drenaje, las obras de arte de ingreso a los campos linderos, corrieron los postes de tensión, se hizo el estabilizado y resta el suelo cal y el concreto asfáltico.

“En medio de la pandemia, donde crece el desempleo y se pierden fuentes de trabajo, la obra pública es una actividad esencial y se encuentra habilitada, por eso no entendemos porque el gobernador no activa las obras que él mismo pidió paralizar previo a asumir el cargo” destacó el legislador y agregó “cuando asumió sostuvo que no podían hacer obras porque no había ley de necesidad, ahora ya cuenta con esa herramienta por 39.000 millones y sin embargo la obra pública sigue en punto muerto. En estas épocas de crisis, el Estado debe tener la creatividad suficiente para impulsar la economía y sacar adelante a la provincia”.

Por otro lado, la intendenta Brunazzo afirmó que “hace meses venimos insistiendo con esto y no tenemos respuestas”. Además explicó que por las características de la ciudad y de la economía regional “tenemos un tránsito constante de camiones porque a la ciudad la cruza la Ruta provincial 64 y es muy peligroso, incluso hace unos años hubo tres accidentes fatales con niños como victimas y es por eso que se sancionó una ordenanza que prohíbe la circulación de camiones. Con la circunvalación terminada, se descomprimiría el tránsito y será un beneficio también para localidades cercanas como Las Petacas, Crispi y Castelar”