Línea directa

ERCILIO FERRI

"En la sociedad capitalista donde el poder económico se halla cada vez más concentrado, la democracia, pese al sufragio universal, la formación de los partidos de masa y un grado bastante elevado de movilización política no ha conseguido mantener sus promesas, que eran sobre todo de tres órdenes: participación o bien concurso colectivo y generalizado, aunque indirecto. Es la toma de decisiones válidas para toda la comunidad, control desde abajo, a base del principio de que todo poder no controlado tiende al abuso y sin libertad de disentimiento".

Planificar el futuro

UN LECTOR

"Frente a la pandemia, que ya lleva varios meses y que nos tiene a todos muy preocupados, como ciudadano, pienso que nuestros dirigentes, nuestros políticos, sacando rarísimas excepciones, no están a la altura de las circunstancias; y lo digo a nivel municipal, provincial, nacional. Realmente tristísimo, y encima algunos ya están pensando en las elecciones de medio término del año que viene. Una vergüenza. Yendo al plano municipal, la ciudad necesita que legislen para el futuro. Piensen en los problemas que tenemos en Santa Fe. Cuando termine la pandemia o cuando nos permita vivir con más normalidad, deberíamos estar en posición de largada, con un montón de normas pensadas en estos meses de inactividad. Pero parece que vamos a empezar de cero, como el año pasado, o como la década pasada. Señores políticos: han fracasado. Hace 40 años que estamos a los tumbos. Necesitamos gente capaz de dirigir este país y que quiera trabajar. Agradezco a El Litoral este espacio".

Deberían estar y se desconectan

CLIENTE DE BANCO NACIÓN

"Como es sabido, por el tema de la pandemia los bancos atienden con turnos programados. Y el Banco Nación, en el colmo del desparpajo, anuló los teléfonos que tenía antes en las sucursales. Ahora atiende solamente mediante un 0810 para todo el país y, por supuesto, no atienden. Uno puede estar todo el día llamando que no atienden. Es una vergüenza. Uno no puede hacer los trámites en forma personal y tampoco vía telefónica, para sacarse una duda, para solicitar una autorización... Los turnos están dados para más de 20 días hacia adelante. Y si uno necesita hacer un trámite urgente ¿qué hace, a quién le pide una autorización, si no tienen teléfono?, todo esto en momentos en que debieran multiplicarse los teléfonos, no reducirse".

Reposición de luminaria pública

SONIA BALBUENA

"Como ya comenté en un mensaje anterior, vivo en una zona liberada, con vecinos peligrosos que no solo me amenazan y agreden a mí sino también a otros vecinos. Vivo en calle Tarragona 648, a metros de la Jefatura de Policía. Me veo obligada a hacerlo por este medio porque ya no sé cómo hacer para que atiendan un pedido puntual: va a ser un mes que no tenemos luz en la calle. Entonces le pido a la Municipalidad que por favor, cuanto antes nos arregle la luz. Como dije, es un lugar de mucho peligro, a la noche no puedo salir, porque tengo gente extraña en la puerta, con parada de motos, etc. Ya no sé a quién recurrir por esto último, inclusive. Agradezco a este medio por la publicación de este pedido".

Descontrol y contagio

UNA VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Era de esperar el aumento de contagios en la ciudad, ya que no se cumplen las medidas de prevención y no se controla a la población. Muchos han dejado de usar el barbijo; segundo, no se respeta la distancia entre una persona y otra. Hay locales que tienen marcado en el piso la distancia de un metro, no 1,50 ó 2 metros como dicen los afiches del gobierno. Para peor, aunque yo me cuide y guarde la distancia se paran cerca en las colas y hablan encima de una sin barbijo y hay que estar esquivándolos. En la peatonal San Martín y en otros lugares de la ciudad fuman varones y mujeres encima de uno y hay que esquivarlos cuando se va caminando. Las autoridades deben aplicar rápidamente las penas, para que se terminen las reuniones de 200, 300 personas. He visto en un conocido supermercado con varios locales exhibir salames, etc., y a una señora levantar uno, tocarlo, mirarlo al derecho, al revés, etc., y luego dejarlo. Esa es una muestra mínima de la falta de control municipal. Gracias al diario, si tiene la amabilidad de publicar este mensaje".