https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.08.2020 - Última actualización - 22:11

22:06

La cantante peruana confirmó que se encuentra aislada luego de haber dado positivo en Covid-19. Desgraciadamente, el mes pasado perdió a su hermano por la misma enfermedad.

Su hermano falleció por Covid La Tigresa del Oriente tiene coronavirus La cantante peruana confirmó que se encuentra aislada luego de haber dado positivo en Covid-19. Desgraciadamente, el mes pasado perdió a su hermano por la misma enfermedad. La cantante peruana confirmó que se encuentra aislada luego de haber dado positivo en Covid-19. Desgraciadamente, el mes pasado perdió a su hermano por la misma enfermedad.

En medio de la pandemia, La Tigresa del Oriente confirmó que padece de coronavirus y que se encuentra aislada en su casa para evitar la propagación de contagios.



La cantante peruana detalló que se encuentra muy delicada de salud. "Estoy mal, no puedo hablar", advirtió al diario La República.

Mientras que su representante de prensa contó que la artista de 74 años se encuentra en aislamiento desde hace una semana. En la misma línea, su pareja Elmer Molocho Peralta, en diálogo con Cadena 3, aseguró que "no está internada porque la familia no quiso y ella también optó por quedarse en casa antes del hospital por más seguridad".



Diás atrás, Judith Bustos, verdadero nombre de la artista internacional, reveló: "Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por el COVID-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena".



"Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida", explicó en otro medio de Perú.