Miércoles 12.08.2020 - Última actualización - 23:17

La periodista aseguró que "Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo" y el Ministro de Salud retrucó con su respuesta.

Incómodo Video: tenso cruce en vivo entre Cristina Pérez y Ginés González García

Después del anuncio de Alberto Fernández, en relación a la producción de la vacuna contra el coronavirus en el país, el ministro Ginés González García fue entrevistado por Cristina Pérez y Rodolfo Barilli, en donde la periodista cuestionó los resultados de la Argentina por "tener la cuarentena más larga del mundo" y recibió una contundente respuesta del funcionario.

"Todos hemos sido jóvenes, porque a quién no le gusta estar con los afectos, pero tampoco estamos pidiendo que sea toda la vida, sino que estamos pidiendo unos meses hasta que esta tormenta pase y que no tengamos la consecuencia que tienen otros", explicó el García y recibió la devolución de la periodista que fue directa: "Claro, pero la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, ministro".

Ante el comentario de Pérez, Ginés le respondió con tranquilidad: "Sí y tiene los mejores resultados del mundo". "¿Del mundo?", preguntó la conductora, a lo que el ministro desarrolló: "Si, a ver, ¿quién tiene menos muertos que nosotros? Estamos entre los mejores y eso dicen los de afuera, no los de acá. Entonces, yo no entiendo que campaña quieren hacer para decir que es la más grande, que terminó. No, no terminó, esto sigue. Entonces, si alguno nos dice qué receta hay, con todo gusto la vamos a hacer".