Demandan a Instagram por recolección ilegal de datos y podría pagar USD 500 mil millones en multas

Una demanda colectiva realizada en Illinois por recolección ilegal de datos biométricos podría costarle a Facebook, dueña de Instagram, 500 mil millones de dólares.

Instagram fue demandado por presunta recolección ilegal de datos biométricos de sus usuarios sin su consentimiento. Esto a partir de una demanda colectiva presentada en Illinois, Estados Unidos, por una de sus residentes, Kelly Whalen, en la Corte Superior de San Mateo, informó la revista Business Insider.

La demanda afirma que Instagram tiene una herramienta de etiquetado de rostros que utiliza el reconocimiento facial para identificar a sus usuarios y crear una “plantilla de rostros”. Esta última la almacena en su base de datos. Esta práctica viola directamente la ley estatal de Illinois, que justamente prohíbe que las compañías recolecten datos biométricos sin su conocimiento.

“Una vez que Facebook captura los datos biométricos protegidos de sus usuarios de Instagram, los usa para reforzar sus capacidades de reconocimiento facial en todos sus productos, incluida la aplicación de Facebook, y comparte esta información entre varias entidades. Facebook hace todo esto sin proporcionar ninguno de los avisos o divulgaciones requeridas por la ley de Illinois”, indicaron los demandantes.

Esta demanda es por daños y perjuicios e involucra a hasta 100 millones de usuarios. De acuerdo con la ley del nombrado Estado, la compañía podría verse obligada a pagar entre 1.000 y 5.000 dólares por usuario. De declararse culpable, Facebook (propietaria de Instagram) podría tener que pagar hasta 500 mil millones de dólares.

La política de datos de Instagram aclara, sin embargo, que el reconocimiento facial se activa solo bajo la aprobación del usuario.

Por su parte, desde la empresa enviaron un comunicado al Bussines Inside al respecto, en el que la portavoz, Stephanie Otway, explica que la app no utiliza este tipo de tecnología (de reconocimiento facial) de la misma manera que Facebook y asegura que “Esta demanda no tiene fundamentos. Instagram no usa tecnología de reconocimiento facial”.