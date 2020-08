El centro de Santiago reducirá las medidas de confinamiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los barrios o comunas de Santiago Centro y Estación Central, que están situados en jurisdicción territorial de la capital chilena, entrarán el lunes en la Etapa 2, o de transición, dentro del plan "Paso a Paso", previsto para contener la expansión del coronavirus.

Esto permitirá la apertura de comercios y el tránsito libre de las personas de lunes a viernes, sin solicitud de permiso especial, sumándose a otras diecisiete localidades de todo el país, informaron autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias informaron además que en la última jornada el coronavirus sumó 27 nuevas muertes y se acerca a los 380.000 contagios totales. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, resaltó que el domingo se cumplirán 140 días de cuarentena en su comuna, por lo que ha sido "difícil de sobrellevar a la población que sí ha cumplido con las normas sanitarias" y recordó que hay que ser cautelosos a partir del lunes 17 de agosto, cuando entre en vigencia la medida de transición.

"Hay que ser cautelosos en esta etapa de transición, el comercio va a poder abrir, pero por favor, si no tienen que salir, no lo hagan, a los empleadores les pedimos que tanto como puedan mantengan el teletrabajo, esto no es desconfinamiento", dijo Alessandri desde el palacio de La Moneda. El alcalde indicó que "a mayor libertad, mayor responsabilidad" y recordó que "es imposible tener un carabinero fiscalizando en cada esquina", por lo que sugiere la colaboración de la población para evitar retroceder en la etapa, como lo hizo Punta Arenas (Región de Magallanes) que se encontraba en etapa tres, de "preparación".

Paso a paso

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, agregó que "esto no es un desconfinamiento total" y que esa palabra está enmarcada recién en la quinta etapa del plan gubernamental "Paso a Paso", de apertura avanzada. "No es pura suerte pasar a la transición; no es una lotería, se lo ganaron las comunas con esfuerzo, con trabajo en conjunto, personal médico, los vecinos", señaló Delgado.

Entre ambas comunas de la capital chilena suman casi 600.000 habitantes, Santiago centro con más de 405.000 y Estación Central con más de 148.000. Con Santiago Centro y Estación Central, son trece las comunas o barrios de la Región Metropolitana en fase de transición: Colina, Curacaví, Lampa, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Melipilla, Providencia, Til Til y Vitacura. En todo el país, son diecinueve, distribuidas en tres regiones: San Antonio y San Felipe (Valparaíso); Rancagua, Machalí y Graneros (O'Higgins) y Tocopilla (Antofagasta)

En cuanto a las cifras actualizadas, Chile reportó 1.540 nuevos casos, para un total de 378.168, que lo mantiene entre los diez países con más contagios y quinto en América Latina. De los casos totales, 16.544 son activos y 351.419 recuperados, mientras que se registraron 27 muertes, para un total de 10.205 por coronavirus, para un país de 18 millones de habitantes. No hay que olvidar que el país vive actualmente bajo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el gobierno de Sebastián Piñera para atacar la crisis generada por el coronavirus.

Situación de presos mapuches

Para aliviar el conflicto social imperante en la Región de La Araucanía, varios representantes de la oposición firmaron una carta en la cual presentaron propuestas al gobierno central para que los comuneros mapuches que cumplen condenas, lo hagan de forma digna y considerando su diversidad cultural. Una de las propuestas es que los reos puedan cumplir su condena en un Centro de Educación y Trabajo Semiabierto (CETI).

Además, requieren que la policía penitenciaria implemente a la mayor brevedad posible un CETI que reúna las condiciones adecuadas, para que los miembros de la etnia mapuche puedan cumplir sus condenas con pleno respeto a su cosmovisión cultural y en armonía con lo dispuesto en el Convenio 169 de la legislación chilena.

Otra de las solicitudes está ligada al machi (o chamán mapuche) Celestino Córdova, quien pide visitar su rewe (templo), considerando que ya lo hizo hace dos años. Actualmente su estado de salud es delicado, justamente por la huelga de hambre que viene cumpliendo desde hace más de cien días, al igual que otros presos mapuches.