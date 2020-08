Gonzalo Villarino en el Centro Cultural Provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco del ciclo "La seguimos en vivo", organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Villarino se presentará con su banda y en formato eléctrico en el Centro Cultural Provincial. El show será transmitido en vivo en diferentes plataformas. El concierto es gratuito, pero también existe la posibilidad de ayudar a la banda mediante una gorra virtual.

Para Gonzalo y su banda será el regreso a los escenarios en formato eléctrico. Crédito: Gentileza Leandro Alloatti - Not Momma

Lisandro Plank

Gonzalo Villarino es un cantante, compositor y guitarrista santafesino que desde hace varios años está encarando su carrera como solista, pero siempre acompañado por Sebastián Arredondo (batería), Fabio Gavilán (bajo) y Fernando Benavidez (teclado-guitarras-coros). Inició su carrera musical a los 14 años e integró varias bandas, entre las que se destaca Boreal, con la cual llegó a grandes escenarios compartidos con bandas consolidadas de la escena rockera argentina. En sus canciones prolifera un sonido prolijo y contundente que siempre se direcciona al rock y al movimiento.

En la previa de lo que será la vuelta a los escenarios en formato eléctrico, dialogamos con el artista santafesino para desandar su carrera y los proyectos para lo que queda de un año tan atípico para la actividad musical.

-¿Cuándo inició tu actividad musical y qué recuerdos tenés de esos días?

-Mi actividad musical comenzó aproximadamente en 2010 cuando formamos con amigos lo que fue mi primera banda, que se llamaba Boreal, con los que empezamos a componer nuestras primeras canciones y a meternos de a poco en la actividad musical. Con esa banda tuvimos el privilegio de quedar seleccionados en un concurso que se llamaba "Rockea Buenos Aires", con lo cual, si se quiere, superamos varias instancias del crecimiento natural de una banda que recién comienza y pudimos empezar a viajar seguido a Buenos Aires y compartir escenario con bandas consolidadas como Guasones, Rata Blanca, Dread Mar I, El Bordo, Cielo Razzo, entre otras. Nos vimos de golpe tocando con sonido profesional y en escenarios muy importantes. En ese evento, llegamos a la final y tocamos en el Estadio Único de La Plata con un marco de 45 mil personas. Una locura. Después fui armando otras bandas que no duraron mucho tiempo, y ahora, hace casi cinco años vengo encarando este proyecto como solista, pero con una banda estable compuesta por Sebastián Arredondo (batería), Fabio Gavilán (bajo) y Fernando Benavídez (teclado-guitarras-coros). Con ellos presentamos en Tribus en el 2015 nuestro primer EP. Ese disco, si bien encaré la producción y grabación de una manera muy independiente y a pulmón, me sirvió mucho para poder difundir mis canciones y presentarme en muchos lugares, con lo cual me trajo muchas alegrías y fue un como un nuevo puntapié para mi carrera musical.

-Se mueven mucho con el proyecto, por la provincia y por el país. ¿Cómo generan los contactos y cómo concretan los viajes y recitales?

-Nosotros tenemos la suerte de girar mucho por el país, tratamos de generar el dinero para poder solventar los gastos de la gira y es a través de las redes sociales que empezamos a establecer los contactos y, obviamente de amigos de la escena musical. Por ejemplo, JAF y Abril Sosa (ex Catupecu Machu) son dos personas con las cuales pude establecer una amistad y están constantemente abriéndonos puertas para tocar en distintos lugares de la escena musical. Con JAF hemos tocado en una gira que hizo por Córdoba y con Abril hemos compartido canciones y escenarios también. Estamos muy agradecidos por esa ayuda. De todas formas, siempre que tocamos en algún lugar tenemos la responsabilidad de brindar buenos recitales y de establecer nuevos contactos para seguir creciendo y hacernos conocer en nuevos lugares.

-¿Cómo estás viviendo este año tan atípico con relación a la cuarentena que acarreó la pandemia del Covid-19?

-Nosotros veníamos con una seguidilla de recitales muy importante, así que bueno, la cuarentena nos frenó en un momento muy intenso. Veníamos de tocar en un festival de Blues en Córdoba, en el que teloneamos a Botafogo, que fue increíble y también teníamos cerrados varios shows en Buenos Aires y Rosario. Pero dadas las circunstancias, creo que es un momento en el que hay que tratar de dedicarnos a cosas que en un contexto de gira y recitales por ahí no hay espacio ni tiempos para hacerlas. Pude dedicarme a cerrar canciones nuevas que no estaban del todo terminadas, producir nuevos arreglos y obviamente practicar y ensayar en nuestros instrumentos. Es algo así como mantenerse en estado; nosotros buscamos tener un sonido profesional y para eso es necesario estar constantemente puliendo detalles. En ese sentido, la cuarentena nos hizo bien, aunque extrañamos salir al escenario.

-¿Cómo están preparando el show en vivo del viernes en el CCP?

-Este viernes tocaremos en el Centro Cultural y saldremos en vivo por streaming, y lo estamos preparando de manera muy particular, porque si bien no va a haber gente en el lugar sabemos que a través de estos nuevos formatos la gente va a estar acompañando desde sus casas. Y en este contexto es algo que se agradece y que queremos aprovechar al máximo; para eso al show que veníamos haciendo le vamos a incorporar algunos covers que no hacíamos y canciones nuevas también. Estamos con muchas ganas de poder volver a subirnos a un escenario que, a fin de cuentas, es lo que más nos gusta de nuestra actividad.

-¿Cuáles son los proyectos para lo que queda del año?

-Mucho tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, pulir detalles de las canciones que ya tenemos y tratar de concretar nuevas canciones para incorporar a los recitales. Por otro lado, estoy trabajando en un disco paralelo que es en formato acústico y sólo con guitarra y voz que va a salir acompañado con una serie de videos para los cuales ya estoy trabajando. También estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con la estética de la banda, con algunas sesiones de fotos y poder componer una nueva imagen para los recitales que vienen. Así que es un año que nos aleja de los escenarios pero que nos hace poner el foco en cuestiones que son importantes y que en un contexto normal pueden pasar un poco inadvertidas.

-En comparación a la actividad en los distintos lugares del país donde tocaste ¿Cómo ves la actividad cultural Santa Fe?

-La actividad en Santa Fe me parece que está muy bien, pero hay veces que uno espera que haya un poco más. Por ahí, y es una opinión muy personal, pareciera que siempre están las mismas caras y estaría bueno que se produzcan más espacios para diferentes proyectos, sobre todo para las bandas que recién están metiéndose en el juego. Es una forma de impulsar la actividad musical y cultural. Tocar en un escenario grande, con sonido profesional y operadores de sonido profesionales, son cosas que te impulsan a seguir, y por ahí eso no pasa cuando uno recién arranca. Lo mismo con los lugares para tocar, a veces parece que el circuito santafesino termina abarcando más o menos los mismos lugares; obviamente es un año muy atípico, pero estaría bueno que se puedan sumar nuevos espacios.