Dirá presente en el Grand Slam Djokovic confirmó que jugará el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, confirmó este jueves que el sábado llegará a Nueva York para tomar parte del Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará el 22 de agosto, y luego del US Open.



"Estoy feliz de anunciar que participaré este año de Cincinnati y el US Open. No fue una decisión fácil pero la posibilidad de competir nuevamente me emociona. ¡Nos vemos pronto, Nueva York!", publicó el serbio en su cuenta oficial de la red social Twitter..



Djokovic, de 33 años, conquistó este año el único Grand Slam que pudo jugarse por la interrupción que sufrió el tenis en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus, cuando alzó en febrero el trofeo en Australia, y había manifestado sus dudas en cuanto a jugar en los Estados Unidos.



El serbio, quien conquistó 17 títulos de Grand Slam y está a solo tres de igualar el record que posee el suizo Roger Federer (20), contrajo coronavirus en junio pasado tras participar de un torneo de exhibición denominado Adria Tour y se había mostrado reticente a jugar en los Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia.





Con información de Telam