https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.08.2020 - Última actualización - 11:46

11:44

Rechazo sindical y conflicto

Gobierno ratifica suma fija pero promete no interrumpir el diálogo

La Casa Gris defendió la decisión de pagar un bono de tres mil pesos a activos, que generó malestar en todos los gremios. "No se trató de una negociación salarial tradicional; fue sólo por agosto y vamos a seguir conversando", explicó el ministro de Gestión, Rubén Michlig.

Perotti recorrió el terreno donde se construye el futuro Polo Educativo, en Puerto General San Martín, junto al senador Armando Traferri, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre. Crédito: Gobierno de Santa Fe



Perotti recorrió el terreno donde se construye el futuro Polo Educativo, en Puerto General San Martín, junto al senador Armando Traferri, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Rechazo sindical y conflicto Gobierno ratifica suma fija pero promete no interrumpir el diálogo La Casa Gris defendió la decisión de pagar un bono de tres mil pesos a activos, que generó malestar en todos los gremios. "No se trató de una negociación salarial tradicional; fue sólo por agosto y vamos a seguir conversando", explicó el ministro de Gestión, Rubén Michlig. La Casa Gris defendió la decisión de pagar un bono de tres mil pesos a activos, que generó malestar en todos los gremios. "No se trató de una negociación salarial tradicional; fue sólo por agosto y vamos a seguir conversando", explicó el ministro de Gestión, Rubén Michlig.

Con la huelga de los trabajadores municipales este jueves, la provincia cierra una semana de conflicto, paros y medidas de fuerza de la mayoría de los gremios estatales. Pararon a principios de semana los médicos y profesionales de la salud; además, martes y miércoles, los docentes tanto del sector público como privado. También lo habían anunciado los empleados representados por Luz y Fuerza, aunque el Ministerio de Trabajo terminó dictando la conciliación obligatoria. Todos, de manera unánime, rechazaron la decisión unilateral y por decreto que adoptó el Poder Ejecutivo a cargo de Omar Perotti de otorgar como recomposición salarial, una suma fija no remunerativa y no bonificable de tres mil pesos para los activos y de 2400 para los pasivos, que se pagarán por planilla en el corriente mes. "Fuimos claros" En diálogo con El Litoral, el ministro de Gestión Pública admitió que el gobierno tiene plena consciencia de la decisión adoptada, al tiempo que aclaró que el tema, e incluso, la decisión tomada fueron claramente expuestos ante los sindicatos. "Al tratarse de una decisión unilateral, reconocemos que esto no es acordado. Pero fuimos muy claros cuando dijimos que la suma fija era lo posible en el marco de la emergencia, con el compromiso de dar continuidad al diálogo y las conversaciones sobre este tema y otros que están en la agenda", planteó. El funcionario reconoció que "no se trató de una negociación salarial tradicional donde hay una oferta, contraoferta y búsqueda de un acuerdo; pero nosotros convocamos al diálogo, escuchamos las necesidades y en función del marco que tenemos, resolvimos esa política. No fue el caso donde uno busca una oferta superadora y diferentes alternativas hasta que se acuerda -insistió-. Pero quedó claro cuando se anunció, que esto era algo específico para este mes de agosto. En el propio anuncio está definido el marco en el que se toma esta decisión, que va por fuera de una discusión tradicional". Contexto Michlig aseguró, de todos modos, que la intención del gobierno es mantener de manera perramente el diálogo con los gremios, y volver a discutir aspectos salariales después de agosto. "Tras esto vamos a seguir dialogando; entendemos que agosto va a definir cómo viene el curso de la economía. Contaremos con esas estimaciones pero sabiendo que tenemos que atender como prioridad todo lo derivado de la pandemia, la asistencia a municipios y comunas, y a los sectores que no han podido retornar aún a la actividad", explicó. "Tenemos que evaluar qué medidas se adoptan en la pos pandemia. Hoy trabajamos en el sostenimiento de la actividad; después, vendrán las políticas de expansión. Es necesario arrancar y darle más volumen a la obra pública, no para el corte de cintas, sino para la generación de mano de obra. Y en ese marco -destacó-, evaluando los recursos disponibles, veremos qué política salarial se puede generar. Pero será necesario hacerlo con una triple mirada: en la cuestión sanitaria, en la actividad privada y en el propio estado", concluyó. Municipales El paro de los trabajadores municipales convocado por la Festram incluyó una ruidosa movilización y caravana en las principales ciudades de la provincia. El sector rechaza el bono otorgado unilateralmente por la provincia, pero además, reclama una recomposición salarial, la actualización de las Asignaciones Familiares, el pago del Bono COVID-19 y el resto de los reclamos expuestos en la paritaria del sector y que no han tenido respuesta hasta la fecha. "Tienen razón" El gobernador Omar Perotti reconoció que todos los trabajadores tienen razón al reclamar mayores aumentos, pero insistió en advertir que la suma fija otorgada por su gestión es "lo posible" en la coyuntura actual. "Yo no me puedo poner a discutir con un docente, con un trabajador de la salud o con un empleado público que dice que su sueldo perdió poder adquisitivo, porque tiene razón. Todos hemos cedido libertades y bajado escalones en cuanto a las cuestiones económicas, específicamente en el poder adquisitivo. Hoy hay muchos santafesinos que reciben menos de lo que están necesitando. Por la pandemia, las prioridades se alteraron y también la necesidad de reasignar los recursos", explicó Perotti. El mandatario habló con la prensa en el marco de una recorrida por Puerto General San Martín. Consultado sobre la disconformidad de los sindicatos, sostuvo que "sigue habiendo buena voluntad en el planteo de los dirigentes. Éste es el lugar en donde tenemos que analizar las realidades. Mientras tanto, las discusiones están abiertas y no todo tiene que resolverse en lo estrictamente remunerativo. El Estado tiene una sola caja -volvió a decir-. A esa caja llegan los ingresos de los contribuyentes, y de esa misma caja salen los recursos para pagar sueldos y para afrontar las actividades propias del Estado. Hoy esa caja está flaca", reiteró.