Además, el titular granate dijo que "hay muchos clubes, entre ellos Colón y Unión, que no quieren la fecha de clásicos que establece uno de los formatos del nuevo torneo". Respecto del delantero que pretende Azconzábal y que pertenece a Lanús, en Unión aseguran que se sigue negociando.

Lo dijo el presidente de Lanús Russo: "Tenemos todo acordado para que Ribas vaya a Santiago del Estero"

Nicolás Russo es uno de los dirigentes más influyentes en el fútbol, pertenece a un club que lleva adelante un proyecto desde hace casi dos décadas. Dicen que en Lanús van cambiando los presidentes, sube uno, baja otro, pero siempre es un mismo grupo el que comanda el club. Y lo hacen a partir de un proyecto con mayúsculas, que tiene bien en claro que el dinero que va a las inferiores no es un gasto, sino una inversión.

Russo no sólo habló de esto, sino también se refirió al acuerdo que existe con Central Córdoba de Santiago del Estero por el pase del delantero Sebastián Ribas —en Unión señalan que todavía están negociando y no lo descartan—, sino que también se refirió al torneo que se viene y tiró una perlita: "No estoy tan seguro de que el nuevo formato contemple una fecha de clásicos".

-Empecemos por el tema Ribas. ¿Qué hubo de Unión?

-Hubo una charla, nada más. Pero me llamó un presidente de un club de Primera y ya acordamos para que le jugador vaya ahí. Por estas horas se estaban contactando con el jugador, si se ponen de acuerdo se irá a ese club porque entre los clubes cerramos este miércoles por la tarde.

-¿Definitivo o a préstamo?

-Préstamo importante.

-¿Central Córdoba de Santiago del Estero?

-Así es, acertaste. Repito, con Lanús está acordado y falta la decisión del jugador.

-Se celebra el día del zurdo este 13 de agosto. ¿Alguno que lo haya impresionado en Lanús?, ¿puede ser Gilmar Villagrán?

-Mirá, cuando vinieron los mellizos Barros Schelotto a dirigir a Lanús, no teníamos un jugador que meta goles de tiro libre. Y siempre me acuerdo de Villagrán, un zurdo notable, un jugador extraordinario de otros tiempos. Lo tuvimos en Primera B y Nacional B, pero no lo pudimos vender nunca. Fue a préstamo a varios clubes, pero eran otros tiempos. Hoy no lo hubiésemos podido retener por mucho gente. Te cuento algo más: hay gente que ni había nacido cuando él jugaba, pero cuando en el estadio lo nombran, explota. A fiesta que va, no se puede mover porque la gente se desespera por saludarlo o sacarse una foto. Es un ídolo.

-Varias veces lo escuché hablar del déficit que tienen los clubes y que la única manera de enjugarlo es con la venta de jugadores. ¿Cuánto pierde Lanús por año?

-Los déficits cambian según la institución y el contexto de la misma. No te digo hoy, porque esto es un despelote, los clubes están cerrados y generamos deudas. Nosotros tenemos 652 empleados, más de 30 actividades federadas, no tenemos subsidios y somos un club social con fútbol y un plantel medianamente competitivo que cuesta dinero. El año pasado, el déficit operativo rondaba los 5 millones de dólares. Hoy posiblemente bajó por el aumento del dólar. Lo que pasa es que también hacemos muchas obras y eso está a la vista.

-Pero ustedes tienen una apuesta permanente que es el de las inferiores, al igual que Vélez...

-Nosotros le decimos "la fabriquita". Invertimos mucho dinero en el fútbol infantil, rastreamos 120 kilómetros a la redonda de la ciudad y nos da resultado. Lo hacemos en chiquitos de 7 u 8 años y a ellos se suma el fútbol juvenil. El año pasado, en todo eso, invertimos 1,5 millones de dólares, pero de ahí sacamos muchos jugadores para nutrir la primera.

Sebastián Ribas sigue haciendo fuerza para venir a Santa Fe y en Unión señalan que todavía se está negociando.Foto: Archivo

-Lo bueno es que lo empezaron hace tiempo y lo mantuvieron...

-Antes de la llegada de Russo, allá por 1980 o 1990, Lanús consideraba un gasto el fútbol juvenil. Nosotros llegamos al club y lo consideramos una inversión. En julio del 89 pudimos meternos en primera sin haber ascendido. Estábamos en el ascenso y jugábamos en inferiores con Boca y River. Perdíamos por 4 o 5 goles. Al poco tiempo, en los más chiquitos, ya ganábamos.

-¿Y entonces?

-Hay una realidad: Lanús nunca va a poder comprar jugadores que estén en la cúspide de la ola, será cuando apenas salen o cuando andan mal y los traés para recuperarlos... Mirá, las categorías 86 a 88 de Lanús ganaban todos los partidos contra River o Boca. Los dirigentes veíamos los partidos y decíamos que cuando esas dos o tres categorías se junten en Primera, la íbamos a romper. Y así fue, salimos campeones con Valeri, Leto, Fritzler, Blanco, etcétera...

-Y el técnico...

-Cabrero hacía 12 años que no trabajaba en el fútbol, se juntó conmigo y le propuse que dirija la cuarta, que conozca los pibes y que a corto plazo vaya a la primera. Arriba vinieron Brindisi, Ramaciotti, Gorosito y ahí llegó el momento de subir a Ramón y de sumarlo a Zubeldía, que había dejado el fútbol y estaba dirigiendo en séptima.

-¿Qué pasaba en ese lapso?, ¿qué era lo que veían?

-Que los jugadores estaban pero no los ponían. Con ellos, empezaron a tener lugar los pibes. Esto fue octubre de 2005 y dos años después, éramos campeones.

-¿Cuál es el secreto del proyecto?

-Nosotros, antes, teníamos como política que los chicos jueguen dos años al menos en Primera, hoy ya eso no se puede porque te los llevan antes. Antes vendíamos el 100 por ciento del pase de un jugador, pero si hoy viene un club que te lo va a potenciar y compra el 50 por ciento, apostamos, porque la reventa te puede dar cuatro o cinco veces más.

-¿Hubo tropiezos?

-En diciembre de 2017 jugamos la final de la Libertadores pero no podíamos mantener ese plantel. Dimos de baja 19 jugadores y empezamos a meter juveniles, apostamos eso, pero nos encontramos conque no era la mejor camada. Jugábamos de local y me silbaba todo el estadio cuando entraba a entregar alguna plaqueta. Pero los dirigentes estamos para eso. Son decisisones que se debían tomar. Ahora tenemos un plantel con casi todos juveniles o jugadores del club.

-¿Qué caudal societario tienen?

-26.000 son los que pagaban a marzo. Hoy hay que ver...

-¿Y el nuevo torneo?, ¿qué se dice?

-Que primero hay que ver cuándo se vuelve. Yo creo que se va a decidir lo de las seis zonas, pero no está firme todavía. A mí me gusta esa propuesta y no la de dos zonas de 12 equipos que trajo Godoy Cruz.

-Seis zonas de cuatro equipos, todos contra todos los de cada zona con una fecha de clásicos interzonales en el medio...

-No estoy tan seguro de que haya clásicos. Lo que pinta es eso, lo de las seis zonas, pero no sé si estarán los clásicos. hay que esperar un poquito porque una cosa es setiembre y otra si empezamos más adelante.

-¿Por qué no a los clásicos teniendo en cuenta que la TV puede presionar?

-Porque hay muchos clubes que no los quieren jugar, generan presión en todos lados. Boca, River, Colón, Unión, Central, Newell's no quieren. A mí me gusta que haya clásicos, yo estaría de acuerdo. Pero hay clubes que no quieren. Estamos mitad y mitad. No lo doy por seguro.

El jugador quiere venir

En Unión dicen que están "negociando" el pase de Ribas, más allá de lo que expresó el presidente de Lanús, mientras que el jugador ha manifestado su pretensión de venir a Santa Fe.

Por lo visto, Ribas es el jugador que Azconzábal ha solicitado para reforzar la delantera, un sector que se vio disminuido con las salidas de Mazzola y Bou.

El Litoral consultó a fuentes rojiblancas este jueves y señalaron que la negociación sigue abierta. De todos modos y atendiendo a las palabras de Nicolás Russo, habrá que apretar el acelerador y tratar de llegar a un acuerdo rápidamente, teniendo en cuenta que Central Córdoba es el club que ha incorporado la mayor cantidad de jugadores, moviéndose con prontitud en un mercado que todavía está "flaco" de noticias.