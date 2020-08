https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trabajo informal De Ponti: "Para poner a la Argentina de pié, necesitamos que los trabajadores tengan derechos laborales"

En el marco de los operativos realizados por el Movimiento Evita para que los santafesinos puedan inscribirse al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), se conoció un muestreo elaborado por la organización social, con diversos indicadores sobre el trabajo informal local.





El ReNaTEP es un registro creado por la Ley 27.345 de emergencia social en 2016. Su finalidad es poder reconocer y formalizas a los y las trabajadoras de la economía popular en todo el país. Para ello, se vale de un formulario online por el cual cada trabajador o trabajadora se inscribe voluntariamente.





“Como Diputada Nacional fui parte de la elaboración y voté la Ley de emergencia social que, por iniciativa de los movimientos sociales, tuvo como novedad el reconocimiento de ciertos derechos para los que trabajan en la economía popular: la creación del Consejo de la Economía Popular, el instituto del Salario Social Complementario y el ReNaTEP” afirmó Lucila De Ponti, Diputada Provincial del Movimiento Evita.

Luego de 3 años paralizado, el ReNaTEP fue implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que movilizó a las organizaciones sociales a salir al territorio a realizar operativos de inscripción. Luego de un mes de trabajo, el Movimiento Evita realizó un muestreo sobre 1000 casos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular de barrios santafesinos.





“La realidad es que mucha gente no tiene internet, no tiene acceso a la información para inscribirse. Por eso salimos a hacer operativos en todos los barrios populares y ferias de Santa Fe Ciudad. Los datos preliminares que arrojó el informe son alarmantes: el 57% son mujeres, la mayoría trabaja en tareas de cuidado y limpieza sin remuneración; el 67% no terminó la Escuela Secundaria y el 90% cobra menos de $ 8.000 por su trabajo” continuó.





“Nuestro compromiso ha sido siempre trabajar desde el barrio, con organización y desde la solidaridad. Tenemos que llegar a las y los mas postergados, ya que la democracia argentina no ha tenido como prioridad a estos trabajadores. Para poner a la Argentina de pié, necesitamos que los trabajadores de la economía popular tengan derechos laborales” finalizó.

